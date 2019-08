BVB - News und Gerüchte: Shinji Kagawa vor Wechsel nach Spanien

Shinji Kagawa steht angeblich vor ein Wechsel nach Spanien. Außerdem: Maximilian Philipp folgt Andre Schürrle nach Russland und der BVB bestreitet heute sein Pokalspiel gegen den KFC Uerdingen.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB - Gerücht: Wechsel Shinji Kagawa nach Spanien?

Wie die spanischen Tageszeitungen El Periodico de Aragon und Heraldo de Aragon berichten, wird Shinji Kagawa den BVB in Richtung Saragossa verlassen. Ein Twitter-Foto zeigt den Japaner bereits im Dress von Real Saragossa.

Der 30-jährige Kagawa liebäugelt schon seit längerem mit einem Wechsel. Dafür schloss er sich sogar der spanischen Berateragentur AC Talent an. "Wir suchen weiter und bleiben optimistisch", erklärte diese im vergangenen Monat gegenüber den Ruhr Nachrichten.

BVB-Manager Michael Zorc bezeichnete Kagawa gegenüber dem Kicker als "Sonderfall" und bot dem Mittelfeldspieler an, mit ins Trainingslager des BVB zu reisen. Doch Kagawa habe laut Kicker nicht das "fünfte Rad am Wagen" sein wollen.

BVB - News: Philipp-Transfer nach Moskau perfekt

Der Transfer von Maximilian Philipp zu Dinamo Moskau wurde heute von Borussia Dortmund bestätigt. Die Ablösesumme soll sich laut Medienberichten auf rund 20 Millionen Euro belaufen. Bei dem russischen Klub trifft der 25-Jährige unter anderem auf die Ex-Bundesligaprofis Roman Neustädter und Konstantin Rausch. Hier die Stimmen dazu:

"Wir danken Maximilian Philipp für seinen Einsatz für Borussia Dortmund und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Arbeitgeber", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Philipp unterzeichnete in der russischen Hauptstadt einen Vierjahresvertrag bis 2023. "Für mich hat es in meinem Alter oberste Priorität, so viel Spielpraxis wie möglich zu bekommen, deswegen freue ich mich jetzt auf eine neue Herausforderung", sagte der Stürmer.

An dem Angreifer waren außer dem Moskauer Klub noch der VfL Wolfsburg und Hertha BSC interessiert. Für die beiden Vereine war der Transfer aber wirtschaftlich nicht darstellbar.

BVB heute im DFB-Pokal gegen KFC Uerdingen

Borussia Dortmund spielt im heutigen Pokalspiel gegen den KFC Uerdingen um den Ex-Borussen Kevin Großkreutz. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Das Spiel wird im Free-TV auf Sport1 und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Neben dem üblichen TV-Übertragung bieten die Sender auch Livestreams an.

Außerdem könnt ihr das Spiel im LIVE-TICKER von SPOX verfolgen.

Das sind die nächsten Gegner des BVB:

Diejenigen Spieler, die heute nicht zum Einsatz kommen werden, können sich am Samstag, 10. August, bei Preußen Münster präsentieren.