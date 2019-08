BVB - News und Gerüchte: Neven Subotic kritisiert Ex-BVB-Fitnesstrainer

Neven Subotic hat einen ehemaligen Fitnesstrainer von Borussia Dortmund scharf kritisiert. Außerdem: Lucien Favre muss vorerst auf Axel Witsel verzichten.

Hier sind die News und Gerüchte rund um den BVB.

Neven Subotic kritisiert Ex-BVB-Fitnesscoach

Neven Subotic hat gegenüber Le Parisien auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurückgeblickt und sich kritisch über den damaligen Fitnesstrainer Rainer Schrey geäußert, der jetzt in Thomas Tuchels Team bei Paris Saint-Germain arbeitet.

Schrey habe "bei einzelnen Spielern die Grenze überschritten", sagte Subotic, der in seiner Zeit beim BVB immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Als Beispiel nannte der Verteidiger Emre Mor: "Er ließ ihn in höllischen Einheiten auf allen Vieren über den Platz kriechen und das sehr lange. Es war schockierend."

Die Spieler hätten sich "wegen der Intensität im Training" beschwert, führte Subotic weiter aus: "Sie fühlten sich gegen Ende der Spiele oft müde."

Auch in Paris werden die Trainingsmethoden von Tuchel, Schrey und Co. mittlerweile in Frage gestellt. Immerhin fehlen PSG sieben Akteure verletzt, darunter auch Kylian Mbappe und Edinson Cavani.

Allerdings fand Subotic auch lobende Worte für die Fitnessmethoden Schreys. Man habe häufig gemerkt, dass sie im Spiel geholfen haben, auch wenn "ich mich bei gewissen Übungen gefragt habe, ob sie wie wirklich zum Fußball dazugehören, weil sie so verrückt waren", erklärte Subotic.

Neven Subotics Bilanz beim BVB

Spiele 263 Tore 18 Vorlagen 5 Gelbe Karten 40 Platzverweise 1

© getty

Nico Schulz freut sich auf Berlin-Rückkehr

Wenn am Samstag der BVB bei Union Berlin zu Gast ist, kehrt Nico Schulz in seine Heimat zurück. Er erwartet dort einen schwieirgen Gegner. "Wenn wir da auftreten, ist es für die Berliner natürlich eine Extra-Motivation", erklärte er im "Feiertagsmagazin" auf dem BVB-YouTube-Kanal: "Das sind die Spiele, für die sie so lange gearbeitet haben."

Die Eisernen hätten eine "tolle Fanszene und sind ein cooler Klub. Auch das Stadion ist gut. Ein kleiner Hexenkessel".

BVB: Axel Witsel fällt verletzt aus

Schlechte Nachricht für den BVB: Axel Witsel hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fehlt Trainer Lucien Favre vorerst. Das gab der Verein am Freitag bekannt, ließ die genaue Ausfallzeit des Belgiers aber offen.

Klar ist: Die Partie gegen Union Berlin (18.30 Uhr im LIVETICKER) wird Witsel auf jeden Fall verpassen. Im Normalfall dauert die Heilung einer derartigen Verletzung zwei bis drei Wochen.