BVB, News und Gerüchte: Lars Ricken macht Hype um Youssoufa Moukoko keine Sorgen

Borussia Dortmunds Nachwuchsleiter Lars Ricken bereitet der Hype um Youssoufa Moukoko keine großen Sorgen. Die Gespräche mit Raphael Guerreiro haben offenbar begonnen. Leonardo Balerdi wird für Argentinien spielen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Lars Ricken sieht Hype um Youssoufa Moukoko entspannt

Borussia Dortmunds Nachwuchsleiter Lars Ricken macht sich keine Sorgen um Youssoufa Moukoko. Der 14-Jährige würde gut mit dem Hype um seine Person klarkommen, erklärte der BVB-Funktionär im kicker: "Es ist einfach so, es ist der Lauf der Dinge und die Entwicklung des Fußballs und der Medienlandschaft im allgemeinen, dass die Jungs heute viel früher im Rampenlicht stehen."

Moukoko selbst lasse sich auch nicht anmerken, dass ihn die Aufmerksamkeit einschränke: "Er scheint das ganz gut zu verkraften. Wenn er aufs Feld geht, zeigt er immer extreme Spielfreude, er hat seine Leichtigkeit nicht verloren und ist auch außerhalb des Platzes immer für einen Spruch gut."

Im Vergleich zu Moukoko verwies Ricken auf den US-Amerikaner Giovanni Reyna, der im Sommer nach Dortmund kam: "Mit Giovanni Reyna, der auch erst 16 ist, lief schon ein Werbespot am Times Square in New York. Im Vergleich zu mir ist die Aufmerksamkeit überproportional gestiegen. Das ist der Zeitgeist, da hilft kein Wehklagen oder Jammern.

DFB-Sportgericht: Diese Klubs zahlten in der Saison 2018/19 am meisten Strafe © getty 1/28 Das DFB-Sportgericht hat in der vergangenen Saison 3.269.050 Euro an Strafe für unsportliches Verhalten von Fans verhängt. Das geht aus der Auswertung der Urteile des Spieljahres 2018/19 der höchsten drei deutschen Ligen hervor. © getty 2/28 Laut Strafenkatalog kostet das Abbrennen eines pyrotechnischen Gegenstandes in der 1. Liga 1000 Euro (2. Liga: 600, 3. Liga: 300), Abschießen 3000 Euro (2. Liga: 1500, 3.: 750), Unsportliche Botschaften auf Bannern 8000 Euro (2. Liga: 4000, 3.: 2000). © getty 3/28 SPOX präsentiert die 25 deutschen Profiklubs mit den höchsten Strafen für Pyro, Plakate und Becherwürfe der Spielsaison 2018/19. © getty 4/28 Platz 25: 1. FC Nürnberg (Bundesliga) - 39.000 Euro Gesamtstrafe © getty 5/28 Platz 24: Bayer Leverkusen (Bundesliga) - 39.750 Euro Gesamtstrafe © imago images 6/28 Platz 23: 1. FC Köln (2. Bundesliga) - 40.700 Euro Gesamtstrafe © getty 7/28 Platz 22: VfL Bochum (2. Bundesliga) - 41.050 Euro Gesamtstrafe © getty 8/28 Platz 21: VfL Osnabrück (3. Liga) - 42.150 Euro Gesamtstrafe © imago images 9/28 Platz 20: FSV Mainz 05 (Bundesliga) - 44.000 Euro Gesamtstrafe © imago images 10/28 Platz 19: Hallescher FC (3. Liga) - 44.375 Euro Gesamtstrafe © imago images 11/28 Platz 18: Carl-Zeiss Jena (3. Liga) - 52.860 Euro Gesamtstrafe © getty 12/28 Platz 17: Eintracht Braunschweig (3. Liga) - 64.680 Euro Gesamtstrafe © getty 13/28 Platz 16: Hannover 96 (Bundesliga) - 72.500 Euro Gesamtstrafe © getty 14/28 Platz 15: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) - 90.000 Euro Gesamtstrafe © getty 15/28 Platz 14: FC Schalke 04 (Bundesliga) - 106.000 Euro Gesamtstrafe © getty 16/28 Platz 13: Werder Bremen (Bundesliga) - 109.000 Euro Gesamtstrafe © getty 17/28 Platz 12: FC St. Pauli (2. Bundesliga) - 116.800 Euro Gesamtstrafe © getty 18/28 Platz 11: Union Berlin (2. Bundesliga) - 121.500 Euro Gesamtstrafe © getty 19/28 Platz 10: Hertha BSC Berlin (Bundesliga) - 132.250 Euro Gesamtstrafe © getty 20/28 Platz 9: Dynamo Dresden (2. Bundesliga) - 143.225 Euro Gesamtstrafe © getty 21/28 Platz 8: Hansa Rostock (3. Liga) - 146.375 Euro Gesamtstrafe © getty 22/28 Platz 7: VfB Stuttgart (Bundesliga) - 154.000 Euro Gesamtstrafe © getty 23/28 Platz 6: Eintracht Frankfurt (Bundesliga) - 162.000 Euro Gesamtstrafe © getty 24/28 Platz 5: 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) - 166.850 Euro Gesamtstrafe © getty 25/28 Platz 4: Fortuna Düsseldorf (Bundesliga) - 174.125 Euro Gesamtstrafe © getty 26/28 Platz 3: FC Bayern München (Bundesliga) - 215.150 Euro Gesamtstrafe © getty 27/28 Platz 2: Borussia Dortmund (Bundesliga) - 241.000 Euro Gesamtstrafe © getty 28/28 Platz 1: Hamburger SV (2. Bundesliga) - 294.150 Euro Gesamtstrafe

BVB, Gerücht: Gespräche mit Raphael Guerreiro haben wohl begonnen

Borussia Dortmund hat laut Ruhrnachrichten die Gespräche mit Raphael Guerreiro wieder aufgenommen. Dabei soll es allerdings nicht ausschließlich um die Option einer Verlängerung des 2020 auslaufenden Vertrags gehen, sondern auch um die Aussichten auf einen Wechsel innerhalb der geöffneten Transferperiode.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte Guerreiro zuletzt eine 14-tägige Frist auferlegt, in der der Verein Klarheit wollte. Dortmund will Guerreiro nicht ablösefrei verlieren, bislang ließen sich die Gerüchte um einen Transfer zum FC Barcelona oder Paris Saint-Germain aber noch nicht mit Fakten belegen. Beide Optionen scheinen vom Tisch.

Trainer Lucien Favre bekräftigte zuletzt, Guerreiro halten zu wollen. Dafür muss der Spieler aber wohl einer Verlängerung zustimmen. Diese Option hatte der Linksaußen zuletzt stets abgelehnt. "Die Gespräche laufen, mehr gibt es nicht dazu zu sagen", vermied Sportdirektor Michael Zorc eine Stellungsnahme.

1. Spieltag: Die Begegnungen in der Bundesliga

Fr., 20.30 Uhr: FC Bayern München - Hertha BSC 2:2

Sa., 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Augsburg 5:1

Sa., 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - SC Paderborn 3:2

Sa., 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 2:1

Sa., 15.30 Uhr: Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 1:3

Sa., 15.30 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 3:0

Sa., 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 0:0

So., 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 1:0

So., 18 Uhr: Union Berlin - RB Leipzig 0:4

BVB, News: Leonardo Balerdi für argentinische Nationalmannschaft nominiert

Borussia Dortmunds Leonardo Balerdi ist für die anstehenden Spiele der argentinischen Nationalmannschaft nominiert worden. Er trifft mit den Gauchos am 5. September in Los Angeles auf Chile und am 10. September in San Antonio auf Mexiko. Der 20-Jährige steht damit kurz vor seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft.

Argentiniens Trainer Santiago Solari musste allerdings auf eine Nominierung von Lionel Messi (FC Barcelona) verzichten. Dieser ist vom südamerikanischen Fußball-Verband gesperrt worden. Auch Stars wie Sergio Agüero (Manchester City) oder Angel di Maria (Paris Saint-Germain) fehlen im Aufgebot.