BVB, News und Gerüchte: Verdoppelte Dortmund das Gehalt von Jadon Sancho?

Borussia Dortmund hat offenbar das Gehalt von Jadon Sancho verdoppelt. Der Mannschaftsrat wurde deutlich verkleinert. Mory Konate könnte den BVB verlassen, mit Arkadiusz Milik wird ein Stürmer vom SSC Neapel gehandelt. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, Gerücht: Verdoppelte Dortmund das Gehalt von Jadon Sancho?

Borussia Dortmund hat offenbar das Gehalt von Jadon Sancho verdoppelt. Dies berichtet die Bild. Demnach wurden die Bezüge des jungen Engländers von jährlich drei Millionen Euro auf sechs Millionen Euro angehoben. Verlängert wurde der Vertrag dabei aber wohl nicht und läuft entsprechend noch immer bis Sommer 2022.

Die Dortmunder belohnten damit wohl die anhaltend guten Leistungen des 19-Jährigen. Sancho war bereits in der vergangenen Saison ein wichtiger Teil der schwarzgelben Offensive und stellte auch in der neuen Saison sein Können unter Beweis: Nach drei Pflichtspielen gehen bereits vier Torbeteiligungen auf sein Konto.

Dass es im kommenden Sommer zurück nach England gehen könnte, ist für Sportdirektor Michael Zorc kein Thema. "Jadon fühlt sich aktuell bei uns sehr wohl. Auf die Gerüchte aus England gebe ich eh nichts", teilte er der Bild in Bezug auf Spekulationen um ein Interesse von Manchester United und Manchester City mit.

Fan-Ranking: Das sind die 20 beliebtesten Fußballstadien Deutschlands © getty 1/23 Das Ranking-Portal Testberichte.de hat untersucht, welches das beliebteste Fußballstadion Deutschlands ist. Über 240.000 Online-Rezensionen wurden für das Ranking ausgewertet. © getty 2/23 Die Zuschauer konnten ihren Stadionbesuch mit 0 bis 5 Sternen bewerten. Im Durchschnitt kommen die Heimstätten aller 58 Profiklubs auf eine Bewertung von 4,34 Sternen. Platz 1 kommt auf 4,7. © getty 3/23 Bei gleichem Bewertungsschnitt entschied die Gesamtanzahl der Bewertungen über die bessere Platzierung - je mehr, desto besser. Kommen wir zur Top 20 mit einigen legendären Stadien aus Deutschlands Profiligen. © getty 4/23 Platz 20: Carl-Benz-Stadion (Waldhof Mannheim, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 5/23 Platz 19: Erzgebirgsstadion (Erzgebirge Aue, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 6/23 Platz 18: Continental Arena (SSV Jahn Regensburg, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 7/23 Platz 17: Schwarzwaldstadion (SC Freiburg, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 8/23 Platz 16: MDCC-Arena (1. FC Magdeburg, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 9/23 Platz 15: Fritz-Walter-Stadion (1. FC Kaiserslautern, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 10/23 Platz 14: wohninvest Weserstadion (Werder Bremen, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 11/23 Platz 13: RheinEnergieSTADION (1. FC Köln, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 12/23 Platz 12: Mercedes-Benz Arena (VfB Stuttgart, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 13/23 Platz 11: Commerzbank-Arena (Eintracht Frankfurt, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 14/23 Platz 10: Olympiastadion Berlin (Hertha BSC, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 15/23 Platz 9: VELTINS-Arena (FC Schalke 04, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,5 © getty 16/23 Platz 8: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (TSV 1860 München, FC Bayern München II, beide 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 17/23 Platz 7: Ostseestadion (Hansa Rostock, 3. Liga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 18/23 Platz 6: Millerntor-Stadion (FC St. Pauli, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 19/23 Platz 5: Rudolf-Harbig-Stadion (Dynamo Dresden, 2. Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 20/23 Platz 4: BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 21/23 Platz 3: Allianz Arena (FC Bayern München, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,6 © getty 22/23 Platz 2: Stadion An der Alten Försterei (Union Berlin, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,7 © getty 23/23 Platz 1: Signal Iduna Park (Borussia Dortmund, Bundesliga) – durchschnittliche Bewertung: 4,7

BVB, News: Mannschaftsrat auf vier Spieler verkleinert

Borussia Dortmund hat laut Ruhrnachrichten seinen Mannschaftsrat deutlich verkleinert. Statt wie zuletzt sechs Spieler sind nun wohl nur noch vier Spieler in den Kreis bestimmt worden. Zusammengestellt wurde die Gruppe demnach vom Trainerteam, in der vergangenen Saison wurde sie noch gewählt.

Mit Marco Reus (30) und Lukasz Piszczek (34) sind zwei bekannte Gesichter erneut dabei, während Axel Witsel (30) und Mats Hummels (30) neu im Mannschaftsrat sind. Ausgeschieden sind Manuel Akanji (24), Julian Weigl (23), Thomas Delaney (27) und Marcel Schmelzer (31).

Die kommenden Partien von Borussia Dortmund

Datum Ort Wettbewerb Gegner 23. August A Bundesliga 1. FC Köln 31. August A Bundesliga Union Berlin 14. September H Bundesliga Bayer Leverkusen 22. September A Bundesliga Eintracht Frankfurt 28. September H Bundesliga Werder Bremen

BVB, News: Mory Konate vor Wechsel nach Belgien

Borussia Dortmund wird wohl Mittelfeldspieler Mory Konate an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden verlieren. Dies bestätigte Berater Cem Ergün gegenüber Reviersport: "Es muss nur noch die Unterschrift erfolgen. Der Vertrag kann aber erst unterschrieben werden, wenn sich St. Truiden und Borussia Dortmund einigen."

Konate wird dem BVB etwa 100.000 Euro einbringen. Sein Vertrag in Dortmund ist noch bis 2020 gültig. In der vergangenen Saison stand der 25-Jährige in 20 Partien der zweiten Mannschaft auf dem Feld. Auch in den ersten drei Saisonspielen 19/20 kam er über die volle Distanz zum Einsatz.

BVB, Gerücht: Arkadiusz Milik vom SSC Neapel eine Option?

Borussia Dortmund ist laut Tuttosport an einer Verpflichtung von Arkadiusz Milik interessiert. Der Stürmer des SSC Neapel könnte beim BVB in Konkurrenz zu Paco Alcacer und Mario Götze treten. Der 25-Jährige spielte in der Bundesliga bereits für Bayer Leverkusen und den FC Augsburg.

Noch beinhaltet das Gerücht allerdings einige Stolpersteine: Neapel soll nur bereit sein, Milik zu verkaufen, wenn Trainer Carlo Ancelotti seinen Wunschspieler Mauro Icardi erhält. Dieser steht bislang noch bei Inter Mailand unter Vertrag. Zudem würde Milik wohl etwa 40 Millionen Euro kosten - angesichts der bisherigen Dortmunder Ausgaben eine nicht irrelevante Summe.