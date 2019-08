BVB, News und Gerüchte: Hans-Joachim Watzke bremst Euphorie nach Transfers

Borussia Dortmund muss laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die neue Qualität noch unter Beweis stellen. Der Kader ist der teuerste in der Geschichte des BVB. Marco Reus geht offensiv in den Supercup (Sa., 20.30 Uhr live auf DAZN). Hier gibt's alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke bremst die Euphorie

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die aufkommende Euphorie ausgebremst. Der Funktionär sagte gegenüber der dpa: "Es ist uns hoffentlich gelungen, uns zu verbessern, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber das müssen wir erstmal auf dem Platz unter Beweis zu stellen."

Inhaltlich würde sich Watzke somit Uli Hoeneß anschließen, gab der BVB-Funktionär zu. Der Präsident des FC Bayern hatte kürzlich Zweifel am Aufschwung der Dortmunder geäußert: "Der BVB hat viele Spieler gekauft. Ob er sich verstärkt hat, sehen wir im Laufe der Saison."

Watzke verwies auf die Vergangenheit des Vereins: "Ob es unser bester Kader ist, kann ich Ihnen erst nach der Saison sagen. Wir waren schon Champions-League-Sieger, haben zig Meisterschaften geholt. Da ist diese Mannschaft noch nicht auf dem Niveau angelangt, auf dem wir Mitte der 90er-Jahre waren."

BVB, News: Hans-Joachim Watzke bestätigt teuersten Kader der Geschichte

Hans-Joachim Watzke hat im Gespräch mit der dpa bestätigt, dass Borussia Dortmund den teuersten Kader der Vereinsgeschichte ins Rennen schickt. "Ein höheres Gehaltsvolumen bleibt doch gar nicht aus, wenn die Gehälter in jedem Bereich steigen. Wahrscheinlich haben 12 bis 16 Bundesligaklubs den höchsten Etat ihrer Geschichte", relativierte er allerdings.

So oder so sei der BVB nicht ins finanzielle Risiko gegangen: "Wir haben mit dem Verkauf von Christian Pulisic, Abdou Diallo und Alexander Isak schon rund 100 Millionen eingenommen. Und ich prophezeie mal, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das heißt: Am Ende des Tages haben wir vor allem umgeschichtet."

Watzke betitelte den gerne genutzten Begriff "Transferoffensive" entsprechend als "ökonomisch gesehen reinen Unfug" und betonte: "Wir haben ähnlich viel Geld in die Hand genommen, wie wir am Ende einnehmen werden. Ich glaube nicht, dass wir netto überhaupt eine Menge investieren müssen."

BVB-Transfers: Mögliche Zu- und Abgänge von Borussia Dortmund © getty 1/39 Der BVB ist den vielzitierten "Umbruch Teil zwei" aggressiv angegangen und hat bereits vier hochkarätige Neuzugänge vorgestellt. War es das jetzt? Oder stoßen noch weitere Spieler zum BVB? Und wer muss noch gehen? SPOX gibt einen Überblick der Gerüchte. © getty 2/39 Besonders bei den Abgängen muss sich beim BVB angesichts des aufgeblähten Kaders noch Einiges tun. Das bemerkte auch Trainer Lucien Favre auf der USA-Reise: "Mit 30 Spielern im Kader ist es unmöglich“, sagte er über die Trainingsarbeit. © getty 3/39 Die Zukunft von MAXIMILIAN PHILIPP könnte nach Sky-Angaben in Russland liegen: Der Sportsender berichtet, dass der BVB mit Dynamo Moskau über einen Wechsel des 25-Jährigen verhandele. Laut Ruhrnachrichten stehe eine Einigung kurz bevor. © getty 4/39 Eigentlich war zwischen Philipp und dem VfL Wolfsburg nach Bild-Angaben schon alles klar. Bei den Niedersachsen sollte er wie beim BVB 3 Mio. Euro im Jahr kassieren. Allerdings geriet der Wechsel zu den Wölfen wegen des Verbleibs von Brekalo ins Stocken. © getty 5/39 20 Millionen Euro sollen sich die Wolfsburger von einem Brekalo-Verkauf erhofft haben, der BVB fordert nach Bild-Angaben 18 Millionen Euro. Schmadtke sprach nach dem Brekalo-Verbleib von einem "fast unmöglichen" Wechsel von Philipp in die Autostadt. © getty 6/39 Zudem bekam der VfL Konkurrenz aus der Bundesliga: Eintracht Frankfurt soll sich beim BVB bezüglich Philipp informiert. Jetzt berichtet die Sport Bild von einem bevorstehenden Wechsel zu Hertha BSC. Philipp ist gebürtiger Berliner. © getty 7/39 Zwischen Hertha-Manager Michael Preetz und Philipp habe demnach bereits ein Geheimtreffen in der Hauptstadt stattgefunden. Ein Dementi von Preetz via Twitter folgte prompt: "Ein toller Spieler, aber eine Verpflichtung ist derzeit nicht darstellbar." © getty 8/39 ANDRE SCHÜRRLE: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die in der vergangenen Saison verliehenen BVB-Spieler gesagt - damit hat auch Schürrle keine Zukunft beim BVB. © getty 9/39 Schürrle wurde vom Trainingsauftakt freigestellt für die Vereinssuche - nun ist die Leihe zu Spartak Moskau perfekt. In der Vertrag ist auch eine Kaufoption integriert. "Es ist für Andre das Beste, etwas anderes zu machen", sagte Hans-Joachim Watzke. © getty 10/39 SEBASTIAN RODE: Die Rückkehr des Mittelfeldspielers zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Das bestätigten der BVB und die Hessen am Samstag. © getty 11/39 Rode unterschreibt in Frankfurt einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt war der defensive Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund an die Eintracht ausgeliehen. © getty 12/39 "Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic. Angeblich kostet Rode vier Millionen Euro. © getty 13/39 SHINJI KAGAWA: Er wird keine Rolle mehr in den BVB-Plänen spielen und war auch nicht auf USA-Tour mit den Dortmundern. Türkischen Medienberichten zufolge hat sich der BVB mit Celta Vigo über einen Transfer geeinigt. © getty 14/39 RAPHAEL GUERREIRO: Der 25-Jährige wird seinen bis 2020 laufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und müsste also verkauft werden, um noch Geld einzunehmen. Zorc meinte dazu lediglich: "Das ist momentan eine ungeklärte Situation." © getty 15/39 Laut der Bild steht Guerreiro vor einem Wechsel zu PSG. Die Ablösesumme könnte demnach bis zu 20 Millionen Euro betragen. © getty 16/39 Sportdirektor Michael Zorc dementierte dies jedoch umgehend. "Ich war überrascht, das entbehrt jeder Grundlage", sagte er den Funke-Medien, "es hat keinerlei Gespräche gegeben." © getty 17/39 Die Bild legte aber nochmal nach und berichtete, dass PSG weiterhin interessiert sei. Jedoch müssten die Franzosen zuerst die Financial-Fairplay-Auflagen prüfen, um zu sehen, ob ein Transfer realisierbar sei, ohne ins Fadenkreuz der UEFA zu geraten. © getty 18/39 Den Ruhrnachrichten zufolge ist die Lage von Guerreiro jedoch verzwickter als gedacht, weil es keine ernsthaften Angebote gebe und auch kein Top-Klub derzeit um die Dienste des Portugiesen buhlen würde. © getty 19/39 ABDOU DIALLO: Der Wechsel des Verteidigers zu PSG ist fix. Das bestätigten beide Vereine. "Das hat sich so ergeben", sagte Zorc schon zuvor den Ruhrnachrichten: "Abdou hat für sich entschieden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte." © getty 20/39 Da es auch wirtschaftlich stimme, habe der BVB "dem Wechsel zugestimmt", erklärte Zorc weiter. Laut der L'Equipe überweisen die Pariser 34 Millionen für den Franzosen an den BVB. Diallo war vor einem Jahr für 28 Millionen aus Mainz nach Dortmund gekommen. © getty 21/39 JEREMY TOLJAN: Der Youngster spielt in der neuen Saison sicher nicht für den BVB. Für ihn geht es leihweise zu US Sassuolo nach Italien. © getty 22/39 ÖMER TOPRAK: Wie Toljan soll es auch den Türken in die Serie A ziehen. US Sassuolo soll sich die Dienste von Toprak sichern, wie Sky Italia vermeldet. © getty 23/39 JACOB BRUUN LARSEN: Gehen könnte auch der 20-jährige Däne Bruun Larsen. Laut der englischen Sun sind Manchester United, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool interessiert. © getty 24/39 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldspieler, der bei der Borussia noch bis 2021 unter Vertrag steht, ist unter anderem im Visier von Paris Saint-Germain. PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigte sein grundsätzliches Interesse. © getty 25/39 Nach der Hummels-Verpflichtung wird der Platz für Weigl, der weite Teile der Rückrunde als Innenverteidiger agiert und überzeugt hatte, in der Startelf jedoch nicht größer. Gut möglich, dass er nun umso mehr einen Wechsel forciert. © getty 26/39 Sportdirektor Michael Zorc stellte zuletzt zwar, dass ein Abgang Weigls nicht zur Debatte steht. "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern", sagte der BVB-Sportdirektor der "WAZ". © getty 27/39 Allerdings berichteten die Ruhr Nachrichten Ende Juni, dass es kein kategorisches Nein zu einem Weigl-Abschied gebe. 30 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze bei Weigl sein. © getty 28/39 Trotz der vier hochkarätigen Neuzugänge und den zwei Top-Transfers in der Offensive (Hazard, Brandt) kursieren noch weitere Gerüchte um Verstärkungen für den BVB. © getty 29/39 ZUGÄNGE - MALCOM: Der Flügelspieler vom FC Barcelona ist ins Visier des BVB geraten. Nach Informationen von SPOX und Goal wird über eine Ablöse in Höhe von 42 Millionen Euro verhandelt. Für diesen Betrag wäre der Brasilianer verfügbar. © getty 30/39 Barca will mindestens die 41 Millionen einnehmen, die die Katalanen vor einem Jahr an Girondins Bordeaux bezahlt haben. Bisher habe lediglich Arsenal für eine Leihe bei den Katalanen angefragt. © getty 31/39 DIADIE SAMASSEKOU: Der Transfer des senegalesischen Mittelfeldmannes steht laut den "Salzburger Nachrichten" vor dem Abschluss. Nur der Medizincheck soll noch ausstehen. Ablöse: 20 Millionen Euro. Laut "Kicker" jedoch sei er kein Thema. Ende offen. © getty 32/39 NEUZUGÄNGE - MOISE KEAN: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll die Borussia neben dem FC Everton Favorit auf die Verpflichtung des italienischen Sturmtalents sein. Der kicker bestätigte das BVB-Interesse an Kean. © getty 33/39 Der Vertrag des 19-Jährigen läuft nach dieser Saison aus und da die bisherigen Vertragsgespräche ins Leere liefen, soll Juve über einen Verkauf nachdenken, um Kean nicht nächstes Jahr ablösefrei gehen lassen zu müssen. © getty 34/39 Demnach seien rund 35 Millionen Euro Ablöse für den Youngster nötig. Allerdings will die Alte Dame möglichst eine Rückkaufoption für Kean mit in den Deal einbauen. © getty 35/39 Laut dem Blatt sei mit einer Entscheidung aber nicht in nächster Zeit zu rechnen. Ein Verkauf sei demnach erst gegen Ende der Transferperiode wahrscheinlich, sollte bis dahin keine Vertragsverlängerung zustande gekommen sein. © getty 36/39 FEDOR CHALOV: Wie die Daily Mail berichtet, soll der BVB den 21-jährigen Torjäger von ZSKA Moskau auf dem Zettel haben. Der 1,80 Meter große Rechtsfuß knipste in der vergangenen Saison in 37 Pflichtspielen 17 Mal und legte sieben weitere Tore auf. © getty 37/39 Der BVB soll aber bei weitem nicht der einzige Interessent sein. Laut des Berichts sollen auch der FC Bayern, RB Leipzig, Arsenal, die beiden Klubs aus Manchester, Tottenham, AS Monaco und der FC Sevilla ein Auge auf den Youngster geworfen haben. © getty 38/39 PATRICK SCHICK: Der kicker berichtet, dass der BVB an Patrik Schick von der AS Rom interessiert ist. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Sampdoria Genua Transferrechte. © getty 39/39 Auch Olympique Marseille und Olympique Lyon sollen an Schick dran sein. In der abgelaufenen Saison erzielte der Tscheche in 32 Pflichtspielen fünf Tore.

BVB, News: Marco Reus richtet Fokus auf Supercup gegen den FC Bayern

Borussia Dortmunds Marco Reus hat vor dem Supercup gegen den FC Bayern München (Sa., 20.30 Uhr live auf DAZN) offensive Ziele formuliert: "Beide sind noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird ein Titel vergeben - und den wollen wir natürlich gewinnen. Es ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die Mannschaft."

Der BVB wolle den Fans beweisen, dass er sich bereits in guter Form befindet. Dieser Meinung schloss sich Team-Manager Sebastian Kehl an: "Für mich persönlich hat der Supercup schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Es ist immer gut, mit einem Titel in die Saison zu starten."