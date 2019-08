Bundesliga: Wer überträgt/zeigt FC Bayern München gegen Hertha BSC heute live?

Die Bundesliga legt wieder los! Wer das Auftaktspiel FC Bayern München gegen Hertha BSC heute live überträgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Du willst kein Freitagsspiel der Bundesliga mehr verpassen? Dann sichere Dir noch heute deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und verfolge schon heute die Partie zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC live und in voller Länge.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Wann und wo findet das Spiel statt?

Endlich wieder Bundesliga! Anstoß der Auftaktpartie ist am heutigen Freitag, dem 16. August, ist um 20.30 Uhr.

Für die Bayern startet die Saison mit einem Heimspiel, dementsprechend wird die Partie in der Allianz Arena ausgetragen.

Bundesliga: So verfolgt Ihr die Partie FC Bayern München - Hertha BSC LIVE im TV und Stream

Wie bei den Auftaktspielen der Bundesliga üblich, wird das Duell im öffentlich-rechtlichen Free-TV übertragen. Das ZDF geht um 20.15 Uhr auf Sendung.

Neu hingegen ist, dass DAZN Euch das Spiel live und in voller Länge zeigt. Der Streamingdienst zeigt alle Freitagsspiele dieser Saison und hat sich außerdem die Rechte für die Montags- und einige Sonntagsspiele gesichert. Möglich wurde das durch einen Deal mit Eurosport, die das Spiel über Ihren Sender Eurosport 2 Xtra HD via HD+ ausstrahlen. Diesen Sender empfangt Ihr ebenfalls via Amazon Channels.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Unser Liveticker

Klar, auch in dieser Saison bieten wir Euch zu jedem Spiel der Bundesliga einen Liveticker. Den Liveticker zum ersten Spiel der Saison findet Ihr hier.

#fritzlove is back!

Mal ganz ehrlich - wer hat ihn nicht vermisst? Fritz von Thurn und Taxis ist einer der legendärsten Kommentatoren und wurde gerade gegen Ende seiner Karriere durch den Hashtag #fritzlove in den sozialen Medien gefeiert wie kaum ein anderer Sportreporter vor ihm. Nun gibt er bei DAZN sein einmaliges Comeback und kommentiert für den Streamingdienst auf einem zweiten Stream das Spiel der Bayern gegen die Hertha. Ihr könnt also wählen, welche Kommentatoren Ihr hören wollt - Jan Platte und Ralph Gunesch oder Fritz von Thurn und Taxis und Uli Hebel. Huuuui, was ein Drrraum!

Die besten Sprüche von Fritz von Thurn und Taxis: "Huuuuuuiiiiiiiiiiiiii" © getty 1/18 Fritz von Thurn und Taxis hat nach dem DFB-Pokalfinale 2017 das Mikro an den Nagel gehängt. Jetzt feiert er am Freitag auf DAZN ein einmaliges Comeback. Höchste Zeit, noch einmal auf die schönsten Zitate des Großmeisters zu blicken. © getty 2/18 "Meine Damen und Herren, bevor Sie zum Augenarzt gehen, schauen Sie mal in unser HD Angebot." © getty 3/18 "Der Jüngste auf dem Platz, der ist ja gerade erst 19 geworden. Das hat ja ewig gedauert, der war ja ewig 18." © getty 4/18 "Vieri läuft den ganzen kleinen Blutsaugern davon." © getty 5/18 Se Walking Dead. Auf Sky. Da sind nicht mehr alle am Leben, aber wenn Sie sich dafür interessieren - ein Drrrrraum!" © getty 6/18 "Den HSVer Hollerbach plagt ein Darmvirus, und der pendelt zwischen Toilette und Schlafzimmer. Hoffentlich kann er das Spiel im Liegen sehen." © getty 7/18 "Wenn der Heskey den Hintern rausstreckt, Donnerwetter!" © getty 8/18 "Jetzt will der Lahm kochen lernen. Das klingt nicht gut für seine Frau. Mal sehen was das wird. Ein Gulasch vielleicht." © getty 9/18 "Schaut aus wie ein Zigeuner, dieser Lucho Gonzalez, dieser argentinische Robustling!" © getty 10/18 " Wenn Sie dieses Tor in Non plus ultra HD sehen, sind Sie high!" © getty 11/18 "Da spritzt er dazwischen ... dieser Mensch." © getty 12/18 "Wir sehen uns zur zweiten Halbzeit wieder. Die übertragen wir bei Sky natürlich auch. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit." © getty 13/18 "Nika Okolov" © getty 14/18 "Er lässt sich fallen wie eine Matte, die man an einem Liegestuhl zurücklehnen würde!" © getty 15/18 "Die Mama will auch mit dabei sein, kleiner Bildschirm in der Küche, kost ja nicht so viel. Bitteschön" © getty 16/18 "Das war eine schwierige Abseitsentscheidung. Da muss ich mich beim Linienrichter pardonieren." © getty 17/18 "Müsste ich mich intensiv mit 1860 beschäftigen, wäre ich im Irrenhaus." © getty 18/18 "Huuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Bundesliga: Die Neuen beim FC Bayern München und Hertha BSC

FC Bayern München : Nach den Abgängen von Robben und Ribery musste der FCB auf dem Transfermarkt tätig werden. Herausgekommen ist bisher eine Leihe von Ivan Perisic, der von Inter Mailand an die Isar wechselte. Auflaufen wird der Kroate heute allerdings nicht, da er nach seiner fünften gelben Karte im letzten Serie-A-Spiel der vergangenen Saison gesperrt ist.

Deutlich erfolgreicher waren die Münchener Verantwortlichen bei der Suche nach Verstärkungen in der Defensive, hier kamen die Weltmeister Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid) und Benjamin Pavard (35 Mio. Euro/VfB Stuttgart). Auch Jan-Fiete Arp ist neu im Kader des Rekordmeisters (3 Mio. Euro/HSV). Neu im Trainergespann ist Hansi Flick, der wie bereits in der Nationalmannschaft (2006-2014) als Co-Trainer fungiert.

: Nach den Abgängen von Robben und Ribery musste der FCB auf dem Transfermarkt tätig werden. Herausgekommen ist bisher eine Leihe von Ivan Perisic, der von Inter Mailand an die Isar wechselte. Auflaufen wird der Kroate heute allerdings nicht, da er nach seiner fünften gelben Karte im letzten Serie-A-Spiel der vergangenen Saison gesperrt ist. Deutlich erfolgreicher waren die Münchener Verantwortlichen bei der Suche nach Verstärkungen in der Defensive, hier kamen die Weltmeister Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid) und Benjamin Pavard (35 Mio. Euro/VfB Stuttgart). Auch Jan-Fiete Arp ist neu im Kader des Rekordmeisters (3 Mio. Euro/HSV). Neu im Trainergespann ist Hansi Flick, der wie bereits in der Nationalmannschaft (2006-2014) als Co-Trainer fungiert. Hertha BSC: Königstransfer der Hauptstädter ist Dodi Lukebakio (20 Mio. Euro/FC Watford). In den Stürmer, der in der vergangenen Saison für Fortuna Düsseldorf drei Mal gegen den FCB knipste, investierte die Hertha die Einnahmen aus dem Verkauf von Valentino Lazaro (22 Mio. Euro/Inter Mailand) fast vollständig. Mindestens genauso wichtig dürfte die Verpflichtung von Ante Covic als neuem Cheftrainer sein. Der Kroate folgt auf Pal Dardai, der bei der Alten Dame zuvor seit 2015 an der Seitenlinie stand. Auf Spielerseite stießen außerdem Eduard Löwen (7 Mio. Euro/Nürnberg), Daishawn Redan (2,7 Mio. Euro/FC Chelsea II), Marko Grujic (Leihe/FC Liverpool) und der ablösefreie Dedryck Boyata (Celtic Glasgow) zum Kader der Berliner.

Bundesliga: Das sind die Partien am ersten Spieltag