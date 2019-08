Bundesliga: Wann geht die Saison 2019/20 los? Infos, Termine und Übertragung

Die Bundesliga-Saison 2019/20 steht vor der Tür. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles zum Saisonstart der höchsten deutschen Spielklasse und zur Übertragung der Spiele.

Die Bundesliga-Fans haben lange genug gewartet. Die Saison steht in den Startlöchern, nachdem der BVB gegen Bayern im DFL Supercup bereits den ersten kleinen Anfang gemacht hat.

Wann beginnt die Saison 2019/20?

Die Bundesliga-Saison 2019/20 wird mit dem Duell zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC Berlin eingeläutet. Die Begegnung wird am Freitag, den 16. August, um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

Die restlichen Spiele des ersten Spieltags folgen in den Tagen danach.

Saison 2019/20: Der 1. Spieltag im Überblick

Neben dem Auftakt des deutschen Meisters gegen die Hertha sind auch alle anderen Bundesligisten am Wochenende 16.-18. August im Liga-Einsatz. Aufsteiger 1. FC Köln muss in Wolfsburg ran, Mönchengladbach empfängt Schalke 04. Hier der gesamte Überblick:

Anstoß Heim Gast 16.8, 20.30 Uhr Bayern Hertha 17.8, 15.30 Uhr Freiburg Mainz 17.8, 15.30 Uhr BVB Augsburg 17.8, 15.30 Uhr Wolfsburg Köln 17.8, 15.30 Uhr Leverkusen Paderborn 17.8, 15.30 Uhr Bremen Düsseldorf 17.8, 18.30 Uhr Mönchengladbach Schalke 18.8, 15.30 Uhr Frankfurt Hoffenheim 18.8, 18 Uhr Leipzig Union

Bundesliga 2019/20 live sehen: Die Übertragung

Es ist in der Saison 2019/20 gar nicht mehr so einfach, alle Spiele der Fußball-Bundesliga live und in voller Länge im Bewegtbild zu genießen. Ein kostenpflichtiges Abonnement bei zwei Pay-TV-Anbietern ist vonnöten.

Mit einigen Ausnahmen reicht allerdings ein Abo bei Sky. Der Pay-TV-Sender bietet Spiele der Bundesliga live und in voller Länge. Dabei kann der Sky-Kunde zwischen dem Einzelspiel und einer Konferenzschaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele wählen.

Auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets muss der Bundesliga-Fan allerdings keinesfalls auf deutschen Spitzen-Fußball verzichten. Sky bietet mit der Sky-Go-App einen Weg, auch unterwegs stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Natürlich bleibt auch die legendäre Sportschau der ARD sowie das aktuelle Sportstudio des ZDF für die kommende Saison bestehen. Beide Formate liefern jeden Samstagabend Highlights der beendeten Partien.

Bundesliga 2019/20 live auf DAZN

Pünktlich vor Beginn der neuen Spielzeit hat sich DAZN durch die Partnerschaft mit Eurosport eines der Premium-Rechtepakete im deutschsprachigen Markt gesichert.

Ab der nun beginnenden Saison 2019/2020 zeigt DAZN die Bundesliga-Spiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, sonntags um 13:30 Uhr, montags um 20:30 Uhr und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) live. DAZN hat hierfür eine entsprechende Sublizenz erworben und wird diese Spiele anstatt des bisherigen Angebots im Eurosport Player über ihre Streaming-Plattform verbreiten.

DFL Supercup 2019: BVB schlägt Bayern

Der selbst ernannte Titelanwärter Borussia Dortmund hat die Supercup-Siegesserie von Bayern München beendet und das erste Ausrufezeichen 2019/20 gesetzt. Der Vizemeister bezwang den deutschen Rekordchampion bei der Saison-Ouvertüre im eigenen Stadion mit 2:0 (0:0) und verhinderte den vierten Supercup-Triumph der Münchner in Folge.

"Wir freuen uns. Wir wussten, dass das Spiel eine spezielle Brisanz hat. Wir nehmen diesen Titel gerne mit, weil er uns Schwung bringt", sagte Sebastian Kehl, Lizenzspieler-Abteilungsleiter beim BVB, im ZDF.

Bayern-Torwart Manuel Neuer sah eigene Fehler als ausschlaggebend. "Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen, da hätten wir ein Tor machen können. Dann haben wir die Dortmunder ins Spiel gebracht", monierte der Nationaltorhüter.

SPOX-Liveticker: Spitzensport zum Mitlesen

Auch ohne Bewegtbild und kostspieliges Pay-TV-Abonnement könnt ihr euch über die aktuellen Ergebnisse und Spielstände der Bundesliga in der kommenden Saison auf dem Laufenden halten. Hier bei SPOX bieten wir zu jedem einzelnen Spiel einen umfassenden Liveticker an. So verpasst ihr keine Treffer.

Neben der Bundesliga und weiteren Fußball-Highlights aus den europäischen Top-Ligen, gibt es auch andere Sportarten wie Basketball, Tennis, Golf, Eishockey und vieles mehr zum entspannten Mitlesen auf unserer Seite.

Die aktuellen Ereignisse findet ihr in der Liveticker-Tagesübersicht.

Bundesliga 2018/19: Die Abschlusstabelle

Die Bayern gingen bekanntlich als Meister und Pokalsieger aus der vergangenen Spielzeit hervor. Hannover, Nürnberg und Stuttgart mussten den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten.