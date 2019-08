Bundesliga: So seht Ihr die Freitagsspiele LIVE im TV und Stream.

Die Situation bei den Übertragungsrechten der Bundesliga hat sich zur Saison 2019/20 verändert. Wo Ihr die Freitagsspiele live im TV und Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Bundesliga LIVE: Wo laufen die Freitagsspiele 2019/20 im TV und Livestream?

Es gibt einen neuen Player auf dem Bundesliga-Übertragungsmarkt: Der Streamingdienst DAZN zeigt ab dieser Saison alle Freitagsspiele der Bundesliga live und in voller Länge.

Außerdem zum Rechtepaket von DAZN gehören alle Montags- und fünf Sonntagsspiele. Insgesamt laufen so 40 Bundesligapartien der Saison 2019/20 beim Streamingdienst. Ebenfalls zu sehen sind die genannten Spiele bei Amazon und Eurosport HD+.

DAZN: Preise, Abos, Infos

Was kostet DAZN eigentlich? Das kommt auf das Abo an, für das Ihr Euch entscheidet. In jedem Fall bekommt Ihr den ersten Monat geschenkt.

Die Abos von DAZN in der Übersicht:

Monats-Abo : Hierbei bezahlt Ihr monatlich 11,99 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar. Der erste Monat ist kostenfrei.

: Hierbei bezahlt Ihr monatlich 11,99 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar. Der erste Monat ist kostenfrei. Jahres-Abo: Bei diesem neu geschaffenen Abo bezahlt Ihr einmalig 119,99 Euro (entspricht rund 10 Euro im Monat) und seid ein ganzes Jahr mit DAZN versorgt. Auch hier gibt es den ersten Monat kostenlos. Für 12 zahlen, 13 bekommen!

Bundesliga - kommende Freitagsspiele: u.a. 1. FC Köln - BVB

Bisher hat die DFL die Spieltage 1 bis 6 terminiert. Neben der Partie vom 2. Spieltag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund stehen folgende Freitagsspiele bereits fest:

Spieltag Datum Anstoß Heimteam Auswärtsteam 2. Spieltag 23. August 20.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Dortmund 3. Spieltag 30. August 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 4. Spieltag 13. August 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf VfL Wolfsburg 5. Spieltag 20. August 20.30 Uhr FC Schalke 04 FSV Mainz 05 6. Spieltag 27. August 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Union Berlin

Bundesliga auf DAZN: Die anstehenden Montagsspiele

Fünf Montagsspiele wird es in dieser Saison geben, bevor sie ab der kommenden Saison der Vergangenheit angehören. Ein Termin steht bereits fest:

Spieltag Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Übertragung 5. Spieltag 23. September 20.30 Uhr VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim DAZN

DAZN: Diese Rechte hat der Streamingdienst

Eine genaue Auflistung aller Ligen und Sportarten, die DAZN nun im Programm hat, siehst du hier:

Wettbewerb Sportart Bundesliga Fußball Champions League Fußball Europa League Fußball Supercup Fußball EM-Qualifikation Fußball Nations League Fußball Primera Division Fußball Copa del Rey Fußball Ligue 1 Fußball Ligue 2 Fußball Coupe de France Fußball Coupe de la Ligue Fußball Serie A Fußball Serie B Fußball Coppa Italia Fußball Supercoppa Fußball Copa del Rey Fußball Football League Championship Fußball League One Fußball League Two Fußball FA Cup Fußball Carabao Cup Fußball Copa Libertadores Fußball Türkiye Kupasi (Pokal) Fußball J-League Fußball Xerox Super Cup Fußball Chinese Super League Fußball A-League Fußball NFL Football NFL Red Zone Football NFL Network Football MLB Baseball NBA Basketball WNBA Basketball NCAA Basketball NHL Eishockey CHL Eishockey KHL Eishockey ATP World Tour Tennis WTA Tennis Australien Open* Tennis French Open* Tennis US Open* Tennis Davis Cup Tennis Fed Cup Tennis Citi Open Tennis Luxemburg Open Tennis Olympische Spiele 2020* übergreifend PDC Darts World Darts Championship Darts European Championship Darts World Series of Darts Darts Matchroom Boxing Boxen Showtime Championship Boxing Boxen UFC Kampfsport Bellator MMA Kampfsport Formel E* Motorsport MotoGP Motorsport Moto2 Motorsport Moto3 Motorsport 24 Stunden Le Mans* Motorsport IndyCar Motorsport WRC Motorsport WTCR* Motorsport Rallye Dakar Motorsport MotoE Motorsport SBK Superbike* Motorsport Tour de France* Radsport Vuelta* Radsport Giro d'Italia* Radsport Paris Roubaix* Radsport La Fleche Wallonne* Radsport IBU Weltcup* Biathlon FIS Weltcup* Ski Alpin Vierschanzentournee* Skispringen Liga Endesa Basketball Griechische Basket League* Basketball FIVB World Tour Volleyball World Pool Masters Poolbillard Mosconi Cup Poolbillard FIH Pro League Hockey Six Nations Rugby Heineken Champions Cup Rugby Gallagher Premiership Rugby Rugby Pro 14 Rugby World Championship of Ping Pong Tischtennis Royal Ascot Pferdesport World Curling Federation Curling Weber Cup Bowling Fish'O'Mania XXVI Sportfischen

*durch Einbindung der Eurosport-Sender als HD-Stream auf DAZN