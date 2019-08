FC Schalke 04 - FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019/20 kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München: Daten und Fakten

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München findet am Samstag, den 24. August, in der Veltins Arena Gelsenkirchen statt. Das Stadion bietet Platz für 62.271 Zuschauer.

Anstoß des Topspiels ist, wie bei den Bundesliga-Abendspielen am Samstag gewohnt, um 18.30 Uhr. Der Schiedsrichter der Partie steht noch nicht fest.

Der FC Bayern ist durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet. Im Eröffnungsspiel in der heimischen Allianz Arena kam die Mannschaft von Niko Kovac gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Die Schalker spielten ebenfalls Unentschieden. In Gladbach erkämpfte sich das Team von David Wagner einen verdienten Punkt.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FC Bayern im TV und Livestream sehen

Sky hat sich erneut einen Großteil der Bundesliga-Rechte für die Saison 2019/20 gesichert. Auch die Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern seht Ihr ausschließlich bei dem Pay-TV-Sender.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky einen Online-Livestream an. Diesen könnt Ihr als Sky-Kunden über die SkyGo-App auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets abrufen.

Auch der Streaming-Dienst DAZN hat sich ein brandneues Rechte-Paket an der Bundesliga gesichert und zeigt neben allen Freitags- und Montagsspielen auch fünf Sonntagsspiele live und in voller Länge. Das Spiel zwischen Schalke und Bayern fällt nicht darunter, wobei ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff Highlights davon auf der Plattform sehen könnt.

Eine Übertragung im Free-TV wird es am Samstagabend nicht geben.

FC Schalke 04 - FC Bayern München im Liveticker

Doch auch ohne kostenpflichtiges Pay-TV-Abonnement müsst Ihr nicht auf Live-Informationen aus der Veltins-Arena verzichten. Hier bei SPOX gibt es zu jedem einzelnen Spiel der gesamten Bundesliga-Saison einen umfassenden Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Schalke - Bayern.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag