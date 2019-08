Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag empfängt Champions-League-Anwärter Bayer 04 Leverkusen die TSG 1899 Hoffenheim. Wo und wann das Duell im TV, Livestream oder Liveticker stattfindet, verraten wir Euch hier.

DAZN überträgt alle Freitagsspiele der Bundesliga. Holt Euch hier Euren Gratismonat.

Bundesliga live: Wo und wann spielt Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim

Wie gewohnt empfangen die Leverkusener ihre Gäste in der BayArena. Knapp 30.000 Fans könnten ihr Team heute anfeuern, Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift die Begegnung um 15.30 Uhr an.

Bayer 04 Leverkusen - TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Samstags zeichnet sich Sky für die Übertragung aller Bundesligaspiele verantwortlich. Die Konferenzschaltung beginnt um 15.25 Uhr - falls Ihr Euch voll und ganz auf Leverkusen und Hoffenheim konzentrieren möchtet, könnt Ihr das ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 5 tun, wo Klaus Veltman kommentiert.

Das ganze Programm von Sky könnt Ihr wie gewohnt auch auf Sky Go empfangen, egal ob am PC, dem Tablet oder Eurem Smartphone. Der 3. Spieltag kostet bei Sky Ticket 15 Euro.

Auch DAZN-Kunden kommen in dieser Spielzeit in den Genuss von Bundesligapartien. Alle Freitagsspiele werden auf der Plattform ausgestrahlt, zusätzlich auch die Champions League, Europa League und viele weitere Sportarten. Zum Beispiel könnt Ihr zurzeit die US Open im Eurosport Channel auf DAZN sehen. Für einen kostenlosen Probemonat folgt einfach diesem Link.

Bayer 04 Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim im Liveticker auf SPOX

Allen, die keine Sky- oder DAZN-Kunden sind, sei unser SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Mit unserer Konferenz und dem Ticker zur Partie halten wir Euch stets auf dem Laufenden.

Bayer 04 Leverkusen in der Champions League

Die Werkself hat am Donnerstag erfahren, gegen wen sie in der Gruppenphase der Champions League antreten wird. Diese Hochkaräter warten in Gruppe D der Königsklasse:

Juventus Turin

Atletico Madrid

Lokomotive Moskau

Bundesliga live: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Leverkusen und Hoffenheim

Beide Mannschaften dürfen sich eines weitestgehend gesunden Kaders erfreuen. So könnten sie heute auflaufen:

Bayer 04 Leverkusen : Hradecky - Bender, Tah, Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Demirbay - Bellarabi, Volland, Bailey

: Hradecky - Bender, Tah, Bender, Wendell - Aranguiz - Havertz, Demirbay - Bellarabi, Volland, Bailey TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Bicakcic - Rudy, Grillitsch - Kaderabek, Zuber - Skov, Bebou - Belfodil

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Leverkusen hat aus zwei Spielen gegen Paderborn und Düsseldorf die maximale Ausbeute geholt, auch Hoffenheim war zuletzt gegen Bremen erfolgreich.