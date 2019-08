1. FC Union Berlin – BVB heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag empfängt Aufsteiger Union Berlin den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund. Alle wichtigen Fakten rund um die Übertragung der Partie im TV, Livestream oder Liveticker findet Ihr hier bei SPOX.

Bundesliga live: Wo und wann spielt Union Berlin gegen den BVB?

Das heutige Abendspiel wird in der deutschen Hauptstadt ausgetragen. Im Stadion An der Alten Försterei wird Union Berlin versuchen, seine Tabellensituation zumindest nicht zu verschlechtern - gegen den aktuellen Spitzenreiter aus dem Ruhrgebiet keine leichte Aufgabe. Anstoß ist um 18.30 Uhr, Schiedsrichter Felix Brych wird die Begegnung leiten.

Bundesliga: Union Berlin gegen den BVB live im TV und Livestream

Sämtliche Samstagsspiele der Bundesliga werden auf Sky übertragen, so auch dieses. Eine Stunde vor Anpfiff beginnt der Pay-TV-Sender seine Berichterstattung, kommentiert wird die Partie von Martin Groß.

Parallel zur TV-Ausstrahlung bietet Sky auch einen Livestream der Partie an. Über Sky Go könnt Ihr das Programm auf dem PC, Eurem Tablet oder dem Smartphone empfangen.

Union Berlin - Borussia Dortmund im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Sky-Abonnement besitzt, könnt Ihr Berlin gegen Dortmund auch ganz einfach in unserem Liveticker verfolgen. Dort bleibt Ihr über alle wichtigen Geschehnisse im Bilde.

Bundesliga live: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Berlin und Dortmund

Beim Tabellenführer muss Trainer Lucien Favre auf Thorgan Hazard verzichten, der durch eine Rippenverletzung ausfällt. Außerdem fehlt Axel Witsel aufgrund einer Adduktorenverletzung. So könnten beide Teams heute auflaufen:

1. FC Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz - Gentner, Andrich - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Weigl, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Paco Alcacer

Union Berlin und BVB: Die bisherigen Saisonverläufe

Bundesliga-Debütant Union Berlin wurde gleich zum Auftakt unsanft empfangen. Der RB Leipzig war am 1. Spieltag zu Gast in der Hauptstadt und machte beim 0:4 kurzen Prozess mit den Berlinern. Eine Woche später lief es dann etwas besser für die Union, beim FC Augsburg konnte sie den ersten Bundesliga-Zähler der Vereinsgeschichte verzeichnen.

Kontrahent Borussia Dortmund reist heute mit viel Selbstvertrauen an. Vor Saisonbeginn die Meisterschaft als Ziel ausgerufen, starteten die Schwarz-Gelben entsprechend rasant in die neue Spielzeit - wenn auch gegen vermeintlich leichte Gegner. Auf ein 5:1-Feuerwerk gegen die Lilien zum Auftakt folgte ein weiteres torreiches Spiel in Köln (3:1). Mit sechs Punkten und der besten Tordifferenz der Liga sitzt der BVB nun an der Tabellenspitze, gegen die Union möchten die Borussen daran nichts ändern.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag