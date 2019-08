Bundesliga heute LIVE: So verfolgt Ihr Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach im TV, Stream und Liveticker

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt Mainz 05 Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr die Partie LIVE im TV, Stream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem: Der Direktvergleich der Teams.

Mainz 05- Borussia Mönchengladbach: Wann und wo findet das Spiel statt?

Anstoß ist am heutigen Samstag (24. August) um 15.30 Uhr. Gleichzeitig finden noch vier weitere Bundesliga-Partien statt, unter anderem empfängt Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen.

Gespielt wird in der Heimstätte der 05er, der Opel-Arena in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Bundesliga heute LIVE: So seht Ihr Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach im TV und Stream

Die Exklusiv-Rechte an dieser Partie liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender lässt Euch die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Auch beim Stream gibt es nur kostenpflichtige Möglichkeiten, das Spiel live zu sehen: SkyGo (im TV-Abo enthalten) und SkyTicket (monatlich kündbar).

Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Klar, auch zu diesem Bundesligaspiel haben wir einen Liveticker für Euch. Ihr findet ihn hier.

Auch wir fahren dabei zweigleisig und haben zusätzlich noch einen Konferenz-Liveticker für Euch.

Bundesliga: So lief der erste Spieltag für Mainz und Gladbach

Es waren eher nüchterne Saisonstarts für die beiden Teams. Weder Mainz noch Gladbach schossen ein Tor, die Borussia holte beim 0:0 gegen Schalke immerhin einen Punkt. Die Mainzer hingegen verloren in Freiburg mit 0:3.

Dabei sah es beim Gastspiel der 05er in Freiburg auch lange nach einem 0:0 aus. Zwischen Minute 82 und 87 allerdings traf die Elf von Christian Streich durch Höler (82.), Schmid (84.) und Waldschmidt (87./Elfmeter) doch noch und ließ das eigentlich ausgeglichene Spiel am Ende deutlich aussehen.

Auf Schalke konnten sich die Fans vom Heimteam einen solchen Torrausch nur wünschen, es blieb trotz Großchancen von S04-Neuzugang Raman und Gladbachs Plea allerdings bei der Nullnummer. Sowohl David Wagner auf königsblauer als auch Marco Rose auf Borussia-Seite erlebten dabei ihr Bundesliga-Debüt an der Seitenlinie.

Die Statistiken zu den Spielen:

Spiel Ballbesitz Heim Ballbesitz Gast Torschüsse Heim Torschüsse Gast Passquote Heim Passquote Gast Freiburg - Mainz 53% 47% 19 19 78% 77% Schalke - Gladbach 60% 40% 16 8 81% 71%

Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach: Der Direktvergleich

Alle Wettbewerbe betrachtet standen sich die Vereine bereits 36 Mal gegenüber, zehn Mal gewannen dabei die Mainzer, 16 Mal die Borussia aus Gladbach. Zehn Unentschieden gab es.

In puncto Titeln sind die Gladbacher deutlich voraus. Fünf Deutschen Meisterschaften, drei DFB-Pokal-Siegen und zwei UEFA-Cup-Siegen auf Seiten der Borussia steht lediglich eine Amateurmeisterschaft der 05er gegenüber.

Auch in der vergangenen Saison hatten die Fohlen zwei Mal die Nase vorn und setzten sich im Heimspiel 4:0, beim Gastspiel in Mainz 1:0 durch. Die vergangenen fünf Spiele in der Übersicht: