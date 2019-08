1. FC Köln - BVB: So seht Ihr das nächste Bundesliga-Spiel live sehen

Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ist Geschichte. Am kommenden Freitag läuten der 1. FC Köln und Borussia Dortmund die zweite Spielrunde ein. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

1. FC Köln - BVB: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund wird am Freitag, den 23. August, im Rhein-Energie-Stadion in Köln-Müngersorf ausgetragen. Die Arena fasst 49.968 Zuschauer und ist für das Spiel gegen den BVB bereits ausverkauft.

Angestoßen wird das Flutlichtspiel um 20.30 Uhr. Wer als Schiedsrichter die Leitung der Partie übernimmt, steht noch nicht fest.

Bundesliga: 1. FC Köln - BVB im TV und Livestream

Als Freitagsspiel fällt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund in das neue Rechte-Paket des Internetstreaming-Dienst DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitagsspiele. die fünf Montagsspiele sowie weitere fünf Sonntagsspiele live und in voller Länge. Diese Spiele sind auch über Amazon und Eurosport HD+ zu sehen.

DAZN geht am Freitagabend ab 20.15 Uhr live aus Müngersdorf auf Sendung. Folgendes Trio wird euch dabei durch den Abend begleiten:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Bundesliga: Dortmund schießt Augsburg ab - Kölner Fehlstart

Der BVB hat zu Beginn der Bundesliga-Saison gleich mal ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den FC Augsburg konnte das Team von Trainer Lucien Favre im Signal Iduna Park mit 5:1 gewinnen.

Dabei gab es den frühen Schock für Hummels, Reus und Co. In der ersten Minute des Spiels trafen die Augsburger zum 0:1. Eine Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später folgte das 1:1.

In der Folge dominierte Schwartzgelb die überforderten Augsburger nach Belieben und gewann letztlich auch in der Höhe verdient mit 5:1.

Der 1. FC Köln konnte seine Rückkehr ins Oberhaus weniger erfolgreich gestalten. Beim VfL Wolfsburg zeigte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer eine über weite Strecken harmlose Leistung. Maximilian Arnold traf in der ersten Hälfte mit einem sehenswerten Volley-Schuss zum verdienten 1:0 für den VfL.

In Hälfte zwei legten die spielbestimmenden Wölfe nach und auch der späte Anschluss von Simon Terrode konnte die Niederlage der Geißböcke nicht mehr verhindern. Mit dem 2:1-Heimerfolg durfte der neue Wölfe-Trainer Oliver Glasner seinen ersten Bundesliga-Sieg feiern.

1. FC Köln - Borussia Dortmund im Liveticker

Wer auf ein Bewegtbild zur Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund verzichten muss, ist hier bei SPOX bestens aufgehoben. Jedes Bundesligaspiel wird mit einem umfassenden Liveticker begleitet.

Hier geht's zum Liveticker Köln - Dortmund.

Neben der Bundesliga und weiteren Fußball-Highlights aus Europas Top-Ligen bieten die SPOX-Liveticker auch andere Sportarten wie Handball, Tennis, Eishockey, Golf und Basketball zum entspannten Mitlesen an.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag