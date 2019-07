Bundesliga-Testspiele: BVB und Schalke 04 mit Kantersiegen, RB Leipzig geht baden

Die Bundesligisten sind allesamt wieder in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet, am Freitag standen einige Testspiele auf dem Plan. Beim Comeback von Mats Hummels feierte der BVB gegen den FC Schweinberg einen Kantersieg, genau wie der FC Schalke 04. Auch die beiden Aufsteiger Union Berlin und der SC Paderborn waren siegreich, während RB Leipzig gegen den FC Zürich baden ging.

BVB feiert Kantersieg bei Comeback von Mats Hummels

Mats Hummels hat ein erfolgreiches Comeback bei Borussia Dortmund gefeiert. Der ehemalige Nationalspieler, der in der zweiten Hälfte die Kapitänsbinde trug, gewann mit dem Vizemeister beim Achtligisten FC Schweinberg standesgemäß mit 10:0 (5:0) und fügte sich gleich wieder gut ins Spiel der Westfalen ein.

In dem spanischen Abwehrtalent Mateu Morey präsentierte Trainer Lucien Favre nur noch einen weiteren Neuzugang gegen die Amateure. Dafür stand überraschend der Japaner Shinji Kagawa im Kader, den der Klub in diesem Sommer noch abgeben will.

Der vom VfL Wolfsburg umworbene Maximilian Philipp (4), Nachwuchstalent Tobias Raschl (2), Marius Wolf, Morey, Joseph Boyamba und Kagawa trafen gegen den Kreisligisten.

Die weiteren Testspiele des BVB

Datum Anpfiff Event Spiel Austragungsort 18.07.19 04:30 Uhr MESZ Testspiel Seattle Sounders - BVB Century Link Field, Seattle 20.07.19 02:00 Uhr MESZ Testspiel FC Liverpool - BVB South Bend 27.07.19 17:00 Uhr Testspiel BVB - Udinese Calcio Cashpoint-Arena, Altach 30.07.19 19:30 Uhr Testspiel FC St. Gallen - BVB Kybunpark, St. Gallen

BVB-Transfers: Mögliche Zu- und Abgänge von Borussia Dortmund © getty 1/30 Der BVB ist den vielzitierten "Umbruch Teil zwei" aggressiv angegangen und hat bereits vier hochkarätige Neuzugänge vorgestellt. War es das jetzt? Oder stoßen noch weitere Spieler zum BVB? Und wer muss noch gehen? SPOX gibt einen Überblick der Gerüchte. © getty 2/30 Über 100 Millionen Euro hat der BVB bereits investiert. Für Aufsehen sorgte besonders die Rückkehr von Mats Hummels, doch auch die Transfers von Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt können sich sehen lassen. © getty 3/30 JEREMY TOLJAN: Der Youngster spielt in der neuen Saison sicher nicht für den BVB. Für ihn geht es leihweise zu US Sassuolo nach Italien. © getty 4/30 MAXIMILIAN PHILIPP: Der Angreifer ist sich nach Bild-Informationen mit dem VfL Wolfsburg einig. Bei den Niedersachsen soll er wie auch in Dortmund drei Millionen Euro im Jahr kassieren. © getty 5/30 In Wolfsburg bekommt Philipp wohl mehr Einsatzzeit als beim BVB - der Wechsel würde also durchaus Sinn machen. Und Dortmund würde von den Wölfen die geforderten 18 Millionen Euro Ablöse erhalten. © getty 6/30 Noch hakt der Transfer aber und das liegt laut der Bild an Josip Brekalo. Wolfsburg plant mit seinem Verkauf Einnahmen von rund 20 Millionen Euro ein - die dann in Philipp investiert werden sollen. © getty 7/30 ÖMER TOPRAK: Wie Toljan soll es auch den Türken in die Serie A ziehen. US Sassuolo soll sich die Dienste von Toprak sichern, wie Sky Italia vermeldet. © getty 8/30 Trotz der vier hochkarätigen Neuzugänge, kursieren immer noch Gerüchte um weitere Verstärkungen für den BVB. © getty 9/30 IANIS HAGI: Übereinstimmenden rumänischen Medienberichten zufolge verhandelte Dortmund mit Ianis' Vater, dem ehemaligen Weltstar Gheorghe Hagi, über einen Wechsel zum BVB. Dafür sei Sportdirektor Michael Zorc extra nach Italien gereist ... © getty 10/30 ... dort war Hagi bei der U21-EM bis zum Aus gegen die DFB-Elf mit der rumänischen U21 im Einsatz. In vier Spielen gelangen dem 20-jährigen Mittelfeldspieler des FC Viitorul zwei Tore und ein Assist. © getty 11/30 Nun berichten der rumänische TV-Sender Pro TV und die belgische Zeitung Het Nieuwsblad übereinstimmend, dass Hagi beim KRC Genk anheuern wird. Dort wird er am Freitag den Medizincheck absolvieren. © getty 12/30 PATRICK SCHICK: Der kicker berichtet, dass der BVB an Patrik Schick von der AS Rom interessiert ist. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Sampdoria Genua Transferrechte. © getty 13/30 Auch Olympique Marseille und Olympique Lyon sollen an Schick dran sein. In der abgelaufenen Saison erzielte der Tscheche in 32 Pflichtspielen fünf Tore. © getty 14/30 ABDOU DIALLO: Der zweitteuerste Neuzugang der Klubgeschichte stellte gegenüber der L'Equipe seine Zukunft beim BVB in Frage: "Wir müssen sehen, ob die Vision noch die gleiche ist", sagte Diallo. © getty 15/30 Aufgrund des Transfers von Mats Hummels besteht beim BVB ein Überangebot an Innenverteidigern. Dass der BVB ohne Diallo plane sei ihm allerdings "nicht klar gesagt" worden. © getty 16/30 Nach Informationen von transfermarkt.de hat Diallo auch keinen Wechselwunsch gegenüber den BVB-Verantowrtlichen geäußert. Das hatte zuvor Sky berichtet. Allerdings gebe es nach Angaben des Portals einige Interessenten. © getty 17/30 Unter anderem soll PSG ein Auge auf den 23-jährigen Innenverteidiger geworfen haben. "Ein junger Spieler in Europa, der Ihnen sagt, dass das Projekt von PSG nicht interessant ist, ist nicht glaubwürdig. Es ist ein schönes Projekt", sagte Diallo dazu. © getty 18/30 RAPHAEL GUERREIRO: Der 25-Jährige wird seinen bis 2020 laufenden Vertrag offenbar nicht verlängern und müsste also verkauft werden, um noch Geld einzunehmen. Zorc meinte dazu lediglich: "Das ist momentan eine ungeklärte Situation." © getty 19/30 Laut der Bild steht Guerreiro vor einem Wechsel zu PSG. Die Ablösesumme soll 15 Millionen Euro betragen. © getty 20/30 Sportdirektor Michael Zorc demnetierte dies jedoch umgehend. "Ich war überrascht, das entbehrt jeder Grundlage", sagte er den Funke-Medien, "es hat keinerlei Gespräche gegeben." © getty 21/30 JACOB BRUUN LARSEN: Gehen könnte auch der 20-jährige Däne Bruun Larsen. Laut der englischen Sun sind Manchester United, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool interessiert. © getty 22/30 ANDRE SCHÜRRLE: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die verliehenen Spieler der Dortmunder kürzlich gesagt - damit hat auch Schürrle keine Zukunft beim BVB. © getty 23/30 Schürrle selbst trainiert intensiv individuell, um sich für einen neuen Klub fit zu machen. Jüngstes Gerücht: Lazio Rom soll nicht abgeneigt sein. Schürrle wurde vom Trainingsauftakt freigestellt für die Vereinssuche. © getty 24/30 JULIAN WEIGL: Der Mittelfeldspieler, der bei der Borussia noch bis 2021 unter Vertrag steht, ist unter anderem im Visier von Paris Saint-Germain. PSG-Coach Thomas Tuchel bestätigte sein grundsätzliches Interesse. © getty 25/30 Nach der Hummels-Verpflichtung wird der Platz für Weigl, der weite Teile der Rückrunde als Innenverteidiger agiert und überzeugt hatte, in der Startelf jedoch nicht größer. Gut möglich, dass er nun umso mehr einen Wechsel forciert. © getty 26/30 Sportdirektor Michael Zorc stellte zuletzt zwar, dass ein Abgang Weigls nicht zur Debatte steht. "Julian hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir haben überhaupt keine Intention, irgendetwas daran zu ändern", sagte der BVB-Sportdirektor der "WAZ". © getty 27/30 Allerdings berichteten die Ruhr Nachrichten Ende Juni, dass es kein kategorisches Nein zu einem Weigl-Abschied gebe. 30 Millionen Euro soll die Schmerzgrenze bei Weigl sein. © getty 28/30 DAN-AXEL ZAGADOU: Spätestens seit dem Hummels-Transfer verfügt der BVB über zu viele Innenverteidiger. Gehen könnte der 20-jährige Zagadou. Laut France Football ist Arsenal interessiert. © getty 29/30 MAHMOUD DAHOUD: Auch bei Dahoud gab es Spekulationen um einen möglichen Abschied. Laut "kicker" plant die Borussia aber auch in der kommenden Saison mit dem 23-Jährigen. © getty 30/30 Als sicher gelten hingegen die Abgänge von SEBASTIAN RODE und SHINJI KAGAWA. Während der Wechsel von Rode zu Frankfurt kurz vor dem Abschluss stehen soll (5 Mio.), ist noch unklar, wo es für Kagawa hingeht. Fest steht aber Kagawas Abschied.

Bundesliga-Tests: Burgstaller-Gala bei Schalker Schützenfest

Schalke 04 hat bei seinem zweiten Testspiel innerhalb der Saisonvorbereitung für ein Schützenfest gesorgt. Gegen eine Stadtauswahl von Bottrop feierten die Königsblauen im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer David Wagner einen 20:1 (11:0)-Erfolg.

Der Österreicher Guido Burgstaller (6), Steven Skrzybski (3), Neuzugang Benito Raman (2), Sebastian Rudy (2), Amine Harit (2), Jonas Carls (2), Jason Ceka, Görkem Can und Ahmed Kutucu trafen für Schalke. Per Eigentor sorgte Matija Nastasic für den Ehrentreffer der Bottroper.

Ihr erstes Testspiel der neuen Saison hatten die Schalker beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach wenig überzeugender Leistung mit 3:1 gewonnen.

RB Leipzig verliert deutlich bei Nagelsmann-Debüt

Beim ersten Test der neuen Saison und gleichzeitig auch beim Debüt von Neu-Trainer Julian Nagelsmann erlebte RB Leipzig ein Debakel. Mit 1:4 (0:3) mussten die Sachsen sich dem Schweizer Hauptstadtklub geschlagen geben.

Bereits nach 30 Minuten lag die Nagelsmann-Truppe mit 0:3 zurück, die in einem 3-3-2-2 mit vielen Nachwuchsakteuren im Defensivbereich auflief. Vor allem gegen das schnelle Umschalten der Züricher fand die Abwehr der Leipziger kein Mittel.

In der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber deutlich offensiver, fingen sich aber Mitte der zweiten Hälfte sogar noch den vierten Gegentreffer. Emil Forsberg sorgte vom Elfmeterpunkt schlussendlich noch für den verdienten Ehrentreffer.

© getty

Bundesliga-Tests: Union Berlin gewinnt erneut

Aufsteiger Union Berlin hat auch sein zweites Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die neue Saison der Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Urs Fischer bezwang im Rahmen seines Trainingslagers in Windischgarsten den österreichischen Zweitligisten SV Ried 3:0 (3:0).

Marvin Friedrich (9.) und Grischa Prömel (29., 33.) trafen für die Berliner. Abwehrspieler Julian Ryerson musste nach rund 20 Minuten offenbar wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden. Union hatte sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den dänischen Erstligisten Bröndby IF mit 2:1 gewonnen.

SC Paderborn auch im vierten Test ungeschlagen

Der SC Paderborn ist auch im vierten Testspiel der Saisonvorbereitung ungeschlagen geblieben. Der Aufsteiger gewann gegen den Westfalenligisten Delbrücker SC 7:0 (3:0) und fuhr seinen dritten Sieg in diesem Sommer ein, nachdem es zwei Tage zuvor gegen Regionalligist SC Verl nur zu einem 2:2 gereicht hatte.

Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trafen der Amerikaner Khiry Shelton (2), Ben Zolinski (2), Marlon Ritter (2) und Neuzugang Streli Mamba.

Zu seiner Saisoneröffnung empfängt Paderborn am 3. August den italienischen Erstligisten Inter Mailand, eine Woche später trifft der Bundesliga-Aufsteiger zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal auf den Regionalligisten SV Rödinghausen.