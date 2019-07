Bundesliga-Testspiele: Borussia Dortmund mit mühelosem Sieg gegen die Seattle Sounders

Borussia Dortmund hat sich auf der US-Reise beim ersten Testspiel der Vorbereitung mit 3:1 gegen MLS-Klub Seattle Sounders durchgesetzt.

Dabei begann die Partie etwas schleppend, der BVB fand keinen richtigen Rhythmus. Immanuel Pherai vergab die erste gute Möglichkeit, Paco Alcacer scheiterte am gegnerischen Torwart. Der Spanier zeigte sich insgesamt aufgeweckt, dynamisch und war damit einer der Dreh- und Angelpunkte im Spiel der Borussia.

Das erste Tor allerdings ging auf das Konto von Marius Wolf, der in der 36. Minute von 25 Metern zentral außerhalb des Strafraums zur Führung traf. Kurz nach Wiederanpfiff war es Alcacer (50.), der die Führung mit seinem Treffer ausbaute. Seattle verkürzte nur fünf Minuten später auf 1:2 durch Jonathan Campbell.

BVB-Sommerfahrplan: Trainingslager, Termine, Pflichtspielauftakt

Datum Programm Ort 3. Juli Trainingsauftakt BVB-Trainingszentrum 15.-21. Juli PR-Reise USA 27. Juli - 2. August Trainingslager Schweiz, Bad Ragaz 3. August Supercup gegen FC Bayern München Dortmund 4. August Saisoneröffnung Westfalenstadion

BVB-Debüts für Julian Brandt, Thorgan Hazard und Comeback für Mats Hummels

Mit zahlreichen Wechseln geriet das Spiel nach rund 60 Minuten etwas aus der Balance. Lucien Favre brachte unter anderem Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard, Jadon Sancho und Marco Reus in die Partie. Sancho legte in der 77. Minute ein Solo an fünf Gegenspielern hin und traf vom Strafraumrand zum 3:1.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund: Roman Bürki - Lukasz Piszczek (46. Raphael Guerreiro), Leonardo Balerdi (63. Dan-Axel Zagadou), Ömer Toprak (63. Mats Hummels), Mateu Morey (63. Nico Schulz) - Julian Weigl (63. Julian Brandt), Tobias Raschl (63. Axel Witsel) - Immanuel Pherai (34. Gio Reyna, 63. Thomas Delaney), Mario Götze (63. Marco Reus), Marius Wolf (63. Jadon Sancho) - Paco Alcacer (63. Thorgan Hazard)