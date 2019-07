Borussia Mönchengladbach holt Weltmeister-Sohn Marcus Thuram in die Bundesliga

Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste von Marcus Thuram, Sohn des französischen 1998er-Weltmeisters Lilian Thuram, gesichert. Der 21 Jahre alte Angreifer erhält einen Vierjahresvertrag und soll rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marcus verpflichten konnten. Er ist ein schneller, robuster und torgefährlicher Angreifer, der sehr gut in unseren Kader passt und wir sind sicher, dass er in der Bundesliga seinen Weg gehen wird", sagte Borussia-Sportdirektor Max Eberl.

Thuram spielte zuletzt bei EA Guingamp und durchlief fast alle Nachwuchsmannschaften des französischen Verbandes FFF. Zuletzt spielte er mit der französischen U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM in Italien und San Marino. Für Guingamp erzielte er in der abgelaufenen Saison 13 Treffer in 38 Pflichtspielen.

Zuvor hatte der fünfmalige deutsche Meister bereits den Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo von Schalke 04 sowie den österreichischen Abwehrspieler Stefan Lainer von RB Salzburg neu unter Vertrag genommen.