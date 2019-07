Bayer Leverkusen: Kommt Real Madrids Jesus Vallejo?

Bayer Leverkusen ist wohl an Innenverteidiger Jesus Vallejo von Real Madrid interessiert. Wie die AS berichtet, sollen die Königlichen durchaus gewillt sein, den amtierenden U21-Europameister per Leihe an die Werkself abzugeben.

Vallejo spielte bereits in der Saison 2016/17 auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt und wusste in 25 Bundesliga-Spielen durchaus zu überzeugen. Bei Real Madrid ist Vallejo dagegen außen vor, bestritt in den letzten beiden Jahren nur zwölf LaLiga-Spiele. Mit Eder Militao haben die Blancos zudem einen weiteren Konkurrenten für die Defensivzentrale verpflichtet.

Martin Ödegaard, an dem die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ebenfalls interessiert war, wechselt allerdings nicht nach Deutschland. Laut AS wird sich das norwegische Supertalent auf Leihbasis Real Sociedad anschließen.

Vallejo wäre nach Kerem Demirbay, Moussa Diaby und Daley Sinkgraven bereits der vierte Neuzugang für Bayer. Und auch ein Transfer von Real-Verteidiger Theo Hernandez ist im Falle eines Abschieds von Wendell laut kicker noch nicht vom Tisch.