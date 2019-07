Werder Bremen, 1. FC Köln und VfL Osnabrück beim Interwetten Cup heute live: Das Blitzturnier im TV und Livestream

Der SV Werder Bremen, der 1. FC Köln und Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück treffen am heutigen Samstag im Rahmen des Interwetten Cups aufeinander. SPOX verrät euch, wo das Blitzturnier stattfindet und wann ihr die jeweiligen Paarungen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Während sich die beiden Bundesligisten Werder Bremen und Köln noch voll in der Vorbereitung auf die anstehende Saison 2019/20 befinden, steigt Osnabrück bereits am übernächsten Samstag in die 2. Bundesliga ein.

Werder Bremen, 1. FC Köln und Osnabrück beim Interwetten Cup: Termine und Ort

Die drei Vereine stehen sich am heutigen Samstag, den 20. Juli, in einem Blitzturnier in Lohne (Oldenburg) gegenüber. Ausgetragen werden die Testspiele im Heinz-Dettmer-Stadion, welches rund 7000 Zuschauern Platz bietet.

Das Turnier wird im Ligamodus ausgespielt, wobei die Teams in jeweils zwei Spielen "Jeder gegen Jeden" antreten. Eine Partie dauert zweimal 30 Minuten an. Bei Gleichstand geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Der Zeitplan des Interwetten Cups:

14.00 Uhr: VfL Osnabrück - 1. FC Köln

15.15 Uhr: VfL Osnabrück - Werder Bremen

16.30 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Köln

Interwetten Cup heute live: TV-Übertragung und Livestream

Werder Bremen, der 1. FC Köln und der VfL Osnabrück werden beim Interwetten Cup alle live im TV zu sehen sein. Sky zeigt das Blitzturnier auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream an.

Sky Sport News HD geht rund 15 Minuten vor Anpfiff der Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln, also um 13.45 Uhr, auf Sendung und zeigt alle drei 60-minütigen Spiele live und in voller Länge.

Bremen, Köln und Osnabrück beim Interwetten Cup heute im Liveticker

Solltet ihr das Blitzturnier nicht an den Bildschirmen verfolgen können, ist davon auszugehen, dass euch die jeweiligen Turnier-Teilnehmer auf ihren Twitter-Kanälen mit den wichtigsten Geschehnissen, Toren und den Aufstellungen auf dem Laufenden halten.

Die Twitter-Accounts im Überblick:

Werder Bremen, Sommerfahrplan: Die Termine im Überblick



Im Anschluss an den Interwetten Cup folgen für Werder Bremen zwei weitere Testspiele gegen Eibar und Everton. Im DFB-Pokal trifft Werder Bremen in Runde eins am 10. August auf Atlas Delmenhorst, ehe der SVW am 17. August zum Bundesliga-Auftakt Fortuna Düsseldorf empfängt.

Hier der komplette Sommerfahrplan des SV Werder Bremen im Überblick (Trainingslager, Tests, Saisonstart):

Datum Event/Ereignis 28. Juni Trainingsauftakt 4. - 14. Juli Trainingslager: Zell am Ziller (Österreich) 7. Juli Mini-Turnier: Mit Karlsruher SC und WSG Wattens 13. Juli Testspiel: Werder Bremen - Darmstadt 98 (1:1) 20. Juli Interwetten-Cup: Mit dem 1. FC Köln und VfL Osnabrück 28. Juli Testspiel: Werder Bremen - SD Eibar 3. August Testspiel: Werder Bremen - FC Everton 3. August Saisoneröffnung

1. FC Köln: Der Sommer-Fahrplan

Der 1. FC Köln hat bereits zwei erfolgreiche Testspiele bestritten. Gegen Bad Dürrheim gewann der FC mit 16:0, gegen den SSV Reutlingen mit 5:1.