VfL Wolfsburg gegen Union Berlin heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Die neue Bundesliga-Saison hat zwar noch nicht begonnen, doch am heutigen Samstag stehen sich mit dem VfL Wolfsburg und Aufsteiger Union Berlin bereits zwei Bundesligisten in einem Testspiel gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann ihr die Partie heute live im TV sowie im Livestream verfolgen könnt.

Beide Teams sind in der Vorbereitung noch ungeschlagen, die Wölfe besiegten unter anderem PSV Eindhoven und Hansa Rostock, Union Berlin trennte sich 1:1 von Erzgebirge Aue.

Für Wolfsburg ist es der letzte Test, bevor es am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem ersten Pflichtspiel der Saison losgeht. Die Eisernen treffen noch am 3. August auf Celta Vigo.

Testspiel: VfL Wolfsburg vs. Union Berlin: Anstoß und Austgraungsort

Zum Abschluss des Wolfsburger Trainingslagers in Österreich trifft der VfL am heutigen Samstag um 15 Uhr auf Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Gespielt wird im Maximarkt Sportpark in Anif.

VfL Wolfsburg - Union Berlin heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Testspiel zwischen den beiden Bundesligisten nicht zu sehen. Allerdings zeigt Union Berlins hauseigener Sender, AFTV, die Partie im Livestream. Zudem ist davon auszugehen, dass der VfL Wolfsburg den Testkick, wie schon bei den vergangenen Vorbereitungsspielen, auf seinem Youtube-Kanal zeigt.

Hier geht's zu den Livestreams:

AFTV

Youtube, VfL Wolfsburg

Wolfsburg gegen Union Berlin: Wiedersehen mit Gentner, Subotic vor Debüt

Für die Wölfe wird der Testkick ein Wiedersehen mit Christian Gentner, der mit dem VfL 2009 die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Gentner hat sich Union Berlin nach dem Abstieg mit dem VfB Stuttgart in diesem Sommer angeschlossen und soll die Eisernen mit seiner Erfahrung in der Liga halten. Darüber hinaus stehen mit Sebastian Polter und Akaki Gogia zwei weitere Ex-Wolfsburger beim Aufsteiger unter Vertrag.

Neben der Verpflichtung von Gentner ist Neven Subotic der prominenteste Neuzugang der Berliner. Der Innenverteiger wartet nach einer Knieverletzung noch auf sein Debüt, welches gegen die Wölfe am heutigen Samstag folgen könnte. "Das kommt dann auf die Trainingswoche an und wie er sich fühlt", erklärte Trainer Urs Fischer Anfang der Woche.

VfL Wolfsburg, Sommerfahrplan: Testspiele, Gegner, Termine

Am heutigen Samstag endet das Wolfsburger Trainingslager im österreichischen Schladming. Gegen Union Berlin steht heute das letzte Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm.

Datum Gegner 6. Juli, 16 Uhr Hansa Rostock (2:1) 9. Juli, 15.30 Uhr SM Caen (2:1) 13. Juli, 15.30 Uhr VVV Venlo (2:2) 17. Juli, 19 Uhr PSV Eindhoven (2:0) 22. Juli, 18.30 Uhr Fenerbahce Istanbul (1:1) 27. Juli, 15 Uhr Union Berlin 12. August, 18:30 Uhr Hallescher FC (DFB-Pokal, 1. Runde)

Union Berlin: Testspiele in der Vorbereitung

Auch Union Berlin ist noch ungeschlagen in der Vorbereitung. Bevor am 11. August das erste Pflichtspiel der Saison ansteht, steigt acht Tage zuvor ein weiteres Testspiel, wenn die Eisernen Celta Vigo empfangen.