TSG Hoffenheim gegen Jahn Regensburg heute live

Während sich die TSG Hoffenheim noch voll in den Vorbereitungen auf die Bundesliga-Saison 2019/20 befindet, ist es für Jahn Regensburg das vorletzte Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt. SPOX gibt Euch die letzten Informationen vor dem Testkick in Zuzenhausen.

Obwohl die TSG Hoffenheim das Training bererits Ende Juni aufgenommen hat, absolvierten die Kraichgauer lediglich ein Testspiel - gegen Eintracht Braunschweig. Andrej Kramaric, Pavael Kaderabek und Vincenzo Grifo sorgten mit ihren Toren für einen ungefährdeten 3:0-Sieg.

TSG Hoffenheim - Jahn Regensburg: Anpfiff und Austragungsort

Die TSG Hoffenheim präsentiert sich am heutigen Mittwoch, den 17. Juli, erstmals in Zuzenhausen, was nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Trainingszentrum entfernt liegt. Anpfiff des Testspiels gegen Jahn Regensburg ist um 15.30 Uhr.

Es handelt sich dabei um keinen normalen Testkick, die Spielzeit wird in vier Etappen unterteilt, die jeweils 30 Minuten betragen.

Gibt es Hoffenheim gegen Regensburg heute live in TV oder Livestream?

Der Testkick zwischen der TSG Hoffenheim und Jahn Regensburg wird nicht im Fernsehen Livestream zu sehen sein. Allerdings bietet der Zweitligist aus Bayern einen eigenen Liveticker an und versorgt euch schon kurz nach Abpfiff mit exklusiven Stimmen via tv.ssv-jahn.de.

Zudem ist davon auszugehen, dass die TSG Hoffenheim euch auf Twitter über Spielstand und Tore auf dem Laufenden hält.

TSG Hoffenheim, Sommerfahrplan: Termine im Überblick



Im Gegensatz zu der Vielzahl anderer Bundesliga-Klubs bezieht die TSG Hoffenheim erst am 18. Juli ein Trainingslager, welches im österreichischen Windischgarten stattfindet.

Bevor es für das Team von Neu-Coach Alfred Schreuder, der Nachfolger von Julian Nagelsmann, nach Österreich geht, steht heute das Testspiel gegen den SSV Jahn Regensburg auf dem Programm. Am ersten Spieltag der Bundesliga müssen die Kraichgauer gegen Eintracht Frankfurt ran.

So sieht der diesjährige Sommerfahrplan der TSG 1899 Hoffenheim im Detail aus:

Datum Event/Ereignis 29. Juni Trainingsauftakt in Zuzenhausen 13. Juli Testspiel: TSG Hoffenheim - Eintracht Braunschweig (3:0) 17. Juli Testspiel: TSG Hoffenheim - SSV Jahn Regensburg 18. - 26. Juli Trainingslager in Windischgarsten (Österreich) 25. Juli Testspiel: TSG Hoffenheim - Hellas Verona 3. August Testspiel: TSG Hoffenheim - FC Sevilla

© getty

2. Bundesliga, Saison 2019/20: Die Partien des 1. Spieltags

Bereits am 28. Juli startet für Regensburg die Zweitliga-Saison gegen den VfL Bochum. Nach der Partie bei der TSG Hoffenheim steht deshalb nur noch ein weiteres Testspiel an, wenn der Jahn in Heimstetten auf den FSV Mainz 05 trifft.

Alle Begegnungen des 1. Spieltags der 2. Bundesliga im Überblick: