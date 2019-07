TSG 1899 Hoffenheim gegen Trabzonspor: Testspiel heute live

Die TSG 1899 Hoffenheim testet heute im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Bad Wimsbach-Neydharting gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Hier erfahrt ihr alles zur Partie und zur Übertragung.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich steht für die TSG heute ein Doppeltest an: Um 17 Uhr geht es für die Kraichgauer gegen Hellas Verona, um 19 Uhr folgt das Testspiel gegen Trabzonspor.

Bundesliga-Tests: Wo und wann findet TSG 1899 Hoffenheim - Trabzonspor statt?

Hoffenheim testet am heutigen Donnerstag, den 25. Juli, gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im HF-Stadion Bad Wimsbach.

TSG 1899 Hoffenheim - Trabzonspor heute live: Übertragung, TV, Livestream

Die Partie des Bundesligisten gegen den letztjährigen Vierten der Süper Lig wird weder im TV noch im Livestream übertragen. Die TSG bietet jedoch ihren Fans jedoch einen LIVE-TICKER via Twitter an.

TSG 1899 Hoffenheim: Joelinton wechselt für Rekordablöse nach Newcastle

Nach den Abgängen von Nico Schulz (für 25 Mio. Euro zum BVB) und Kerem Demirbay (für 32 Mio. Euro) verlässt mit Joelinton der nächste Leistungsträger die Hoffenheimer.

Der Stürmer wird sich Newcastle United anschließen und dort einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Am Montag bestätigten beide Vereine den Deal offiziell. "Ein Klub unserer Prägung kann es sich kaum erlauben, ein solches Angebot auszuschlagen", sagte Sportchef Alexander Rosen. Der Pressemitteilung nach ist der Transfer, der sich laut Medienberichten auf rund 45 Millionen Euro belaufen soll, der "finanziell bislang größte Transfer in der Geschichte der TSG Hoffenheim.

Vor vier Jahren war der Brasilianer für 2,2 Millionen Euro von Sport Recife geholt worden und feierte nach zwei Jahren auf Leihbasis bei Rapid Wien in der vergangenen Saison im Kraichgau mit sieben Toren und sieben Vorlagen in 28 Ligaspielen seinen Durchbruch. "Ich weiß, was ich der TSG Hoffenheim zu verdanken habe. Die Verantwortlichen haben mir in einem nahezu perfekten Umfeld immer viel Vertrauen entgegengebracht", sagte der 22-Jährige.

TSG 1899 Hoffenheim: Der restliche Sommerfahrplan im Überblick

Die bisherigen zwei Testspiele verliefen aus der Sicht der Kraichgauer positiv: Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg in der ersten Partie gegen Eintracht Braunschweig feierte das Team von Trainer Alfred Schreuder auch im zweiten Test gegen Jahn Regenburg einen Sieg (3:2).