Bundesliga: Testspiele von Schalke 04, Werder Bremen, Hertha BSC, FC St. Pauli und 1860 München heute live

Die meisten Bundesligisten haben die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen, auch die Zweitligisten schwitzen schon in der Vorbereitung. Für einige Teams stehen am Sonntag bereits die ersten Testspiele an. Wir verraten euch, wer heute im Einsatz ist.

Mit Werder Bremen, Hertha BSC und dem FC Schalke 04 sind heute gleich drei Bundesligisten im Einsatz. Dazu kommen mehrere Zweitligisten, unter anderem der KSC, St. Pauli, Dynamo Dresden und Hannover 96.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga-Testspiele am 7. Juli: Heutige Partien der Erst- und Zweitligisten

Neben den Testspielen der Teams der ersten und zweiten Bundesliga ist auch ein Klub aus der 3. Liga im Einsatz: 1860 München gastiert beim SV Ried.

Uhrzeit Team 1 Team 2 11 Uhr Werder Bremen Karlsruher SC 12.05 Uhr Werder Bremen Wattens 13.10 Uhr Karlsruher SC Wattens 15 Uhr Eintr. Braunschweig Hertha BSC 15 Uhr Ingolstadt St. Pauli 16 Uhr Rostov Hannover 16 Uhr Dresden Atromitos 17 Uhr Wehen Wiesbaden Eichstätt 18 Uhr Schalke 04 RW Oberhausen

Testspiele heute live: Die Test-Duelle im TV/LIVESTREAM

Die beiden Spiele von Werder Bremen gegen den KSC und die WSG Wattens, die im Rahmen eines Blitzturniers im Trainingslager in Österreich über je 2x 25 Minuten ausgetragen werden, gibt es auf WERDER.TV live und in voller Länge zu sehen, nach Abpfiff auch im Re-Live. Hier geht es zu WERDER.TV. Fans des KSC werden dort auch fündig, da alle drei Spiele des Turniers live gezeigt werden.

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC wird im Livestream auf sporttotal.tv gezeigt. Dort gibt es übrigens um 18 Uhr auch den Test zwischen dem FC Schalke 04, der mit voller Kapelle anreist, und Rot-Weiß Oberhausen zu sehen, genau wie den Testkick des SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Eichstätt.

Bundesliga: 1. Spieltag im Überblick

Der FC Bayern München und Hertha BSC eröffnen die Bundesliga-Saison 2019/20 am 16. August.

Der erste Spieltag der Bundesliga im Überblick:

Heim Auswärts FC Bayern München Hertha BSC Werder Bremen Fortuna Düsseldorf SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen SC Paderborn Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 Borussia Dortmund FC Augsburg VfL Wolfsburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim Union Berlin RB Leipzig

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag der Saison 2019/20 im Überblick

Die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 bestreiten am 26. Juli das Auftaktspiel der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Der 1. Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick: