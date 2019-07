Testspiel: Spvg Frechen 20 gegen 1. FC Köln heute live im TV und Livestream

Der 1. FC Köln startet am heutigen Freitag mit einem Testspiel bei der Spvg Frechen 20 (18 Uhr) in die Vorbereitung für die neue Saison. Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, hat jedoch zahlreiche Möglichkeiten, die Partie auch von daheim oder unterwegs zu verfolgen.

Seit Dienstag läuft die Saisonvorbereitung des Aufsteigers 1. FC Köln. Nachdem man zunächst Leistungstests durchgeführt hat, stieg die Mannschaft gestern ins Training ein. Nun folgt der Aufgalopp in die Testspiel-Saison. Zum Start gibt sich der Effzeh bei der Spielvereinigung Frechen 20 (westlich von Köln) die Ehre.

SpVgg Frechen 20 - 1. FC Köln im TV und Livestream

Anpfiff im Kurt-Bornhoff-Sportpark ist um 18 Uhr. Am Donnerstag waren noch Restkarten zu haben. Doch auch wer keine Tickets mehr bekommt, kann sich die Kölner live anschauen!

Der 1. FC Köln streamt die Begegnung auf den eigenen Kanälen via YouTube sowie Facebook-Live. Zudem zeigt auch NetCologne FC-TV die Begegnung live.

Der Sommerfahrplan des 1. FC Köln

Das Spiel beim Oberligisten Frechen 20 ist das einzige für die Kölner, bevor sie ins erste Trainingslager in Donaueschingen aufbrechen. Anschließend folgen weitere Test und Ende Juli noch ein weiteres Trainingslager in Österreich. Offiziell eröffnet wird die Saison der Rheinländer schließlich am 4. August.