SC Verl gegen SC Paderborn heute live: Testspiel im TV und Livestream

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn befindet sich bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison im deutschen Fußball-Oberhaus. Am heutigen Mittwoch treffen die SCP-Kicker im schon dritten Testspiel der Vorbereitung auf den SC Verl. Wie ihr die Partie im TV oder im Livestream verfolgen könnt, verraten wir euch hier bei SPOX.

Seine beiden bisherigen Testspiele hat der SC Paderborn gewonnen: Zum Auftakt der Vorbereitung gab es gegen den A-Kreisligisten VfB Salzkotten ein lockeres 20:0, am vergangenen Samstag, den 6. Juli, schlug das Team von Trainer Steffen Baumgart den englischen Premier-League-Absteiger Ipswich Town mit 3:2 in Delbrück.

Der Test gegen Verl hat derweil fast schon Tradition: Im vergangenen Jahr spielte man Anfang Juli ebenfalls in der Vorbereitung gegeneinander, beide Teams trennten sich 1:1-unentschieden. Am heutigen Mittwoch sind alte Bekannte dabei: Ron Schallenberg ist von Pader an Verl ausgeliehen, auch der Coach des Regionalligisten, Rino Capretti, ist in Paderborn nicht unbekannt. Er begann seiner Spielerkarriere beim SCP.

SC Verl gegen SC Paderborn: Datum, Spielort, Uhrzeit

Die Partie des SC Paderborn auswärts beim SC Verl findet am heutigen Mittwoch statt. Anstoß ist um 18 Uhr. Gespielt wird in der Sportclub Arena von Verl: Das schmucke Stadion der Ostwestfalen bietet 5.153 Zuschauern Platz.

SC Verl gegen SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Das Spiel des SCP in Verl wird leider nicht im Fernsehen übertragen: Sportsender wie Sport1, Eurosport oder SKY verzichten auf eine Übertragung des Spiels.

Auch einen Livestream im Netz gibt es leider nicht. Weder der SC Verl noch der SC Paderborn zeigen das Spiel im Stream, auch die üblichen sonstigen Streaming-Plattformen bieten keine Übertragung an.

Beide Klubs werden das Spiel natürlich auf ihren Social-Media-Kanälen begleiten, dennoch gilt für Fans: Wer die Partie sehen will, sollte sich ins Stadion aufmachen. Rund 300 Pader-Fans wollen ihr Team unterstützen, insgesamt hofft der SC Verl auf rund 1000 Zuschauer im Stadion.

Der Sommerfahrplan des SC Paderborn