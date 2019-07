FC Schalke 04 gegen Twente Enschede heute live: Bundesliga-Test im LIVE-STREAM

Im Rahmen eines Testspiel tritt der FC Schalke 04 heute gegen Twente Enschede an. Hier erfahrt ihr alles zu der Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Bundesliga-Tests: Wo und wann findet Twente Enschede - FC Schalke 04 statt?

Die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten steigt am heutigen Dienstag, den 23. Juli, in De Grolsch Veste in Enschede. Das Heimstadion von Twente bietet Platz für 30.000 Zuschauer.

Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr.

FC Schalke 04 gegen Twente Enschede heute im LIVE-STREAM

Die Partie zwischen den Knappen und Twente Enschede könnt ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Ab 19 Uhr verfolgt Kommentator Ruben Zimmermann das Spiel live für euch.

Auch auf der Vereinsseite der Schalker kann man die Partie nach einer kostenfreien Registrierung verfolgen.

Schalke 04, Testspiele: Termine und Gegner

Die letzten Tests der Königsblauen liefen nicht unbedingt nach Maß. Gegen Drittligist SG Wattenscheid 09 reichte es nur für ein 2:2-Unentschieden und gegen Norwich City gab es eine 1:2-Niederlage. Dennoch sah Neu-Trainer David Wagner im Spiel gegen Norwich durchaus Anknüpfpunkte für die kommenden Partien. Vor allem Umschaltmomente und Pressing gefielen dem 47-Jährigen.

"Mit Ausnahme der letzten Viertelstunde haben wir diese Punkte sehr ordentlich umgesetzt. Leider haben wir individuelle Fehler gemacht, die letztlich auch zu den Gegentoren geführt haben", sagte Wagner nach dem Norwich-Spiel.

Nach dem Duell mit Enschede geht es für die Knappen dann noch gegen Bologna und Villareal, ehe am 10. August die Pflichtspielsaison der Schalker im DFB-Pokal gegen Drochtersen/Assel beginnt.

