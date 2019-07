Testspiel: Schalke 04 gegen Rot-Weiß Oberhausen heute live im TV und Livestream

In der Saisonvorbereitung auf die neue Spielzeit der Bundesliga 2019/20 absolviert der FC Schalke 04 am heutigen Sonntag ein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel von S04 gegen den Regionalligisten.

Unter dem neuen Cheftrainer David Wagner ist der FC Schalke 04 in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison 2019/20 gestartet. Am 1. Juli wurde das Training wieder aufgenommen. Heute, knapp eine Woche später, steht das erste Testspiel der Vorbereitung an.

Dabei können sich die Fans auf alle Stars von Königsblau freuen: Sportvorstand Jochen Schneider hat angekündigt, dass bis auf die verletzten Profis und die U21-Fahrer alle Spieler mit von der Partie sind.

Am heutigen Sonntag ist der FC Schalke 04 bei RW Oberhausen zu Gast. Ausgetragen wird die Partie in Oberhausen im Stadion Niederrhein. Anpfiff ist um 18 Uhr. Im Fernsehen wird das Spiel nicht übertragen.

Ihr könnt das Spiel online in voller Länge verfolgen, wenn ihr kein Ticket mehr für das Spiel ergattert habt. Schalke 04 will den Testkick auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal übertragen. Hier geht es zum Channel von Schalke 04.

Auch das Streaming-Portal sporttotal.tv wird das Spiel kostenlos im Stream übertragen. Kurz vor 18 Uhr soll der Stream auf Sendung gehen.

Am 27. Juni wurde David Wagner offiziell als neuer Cheftrainer der Knappen vorgestellt. Er soll nach der verkorksten vergangenen Saison, in der Schalke lange Zeit gegen den Abstieg spielte, wieder für Erfolg sorgen. Insgesamt wird Schalke zwei Trainingslager absolvieren: Vom 16. bis 19. Juli steht ein Kurztrainingslager in Herzlake an, vom 26. Juli bis zum 3. August geht es nach Mittersill in Österreich.

