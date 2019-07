Eintracht Frankfurt gegen DJK Bad Homburg heute live: Das Testspiel der SGE im TV und Livestream sehen

Eintracht Frankfurt hat die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 begonnen und bestreitet am heutigen Donnerstag sein erstes Freundschaftsspiel des Sommers bei DJK Bad Homburg. Wo Ihr die Begegnung zwischen dem Gruppenligisten und dem Bundesliga-Klub live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt nimmt die Saisonvorbereitung auf und tritt zum ersten Test des Sommers in Bad Homburg an. Mit dabei sein werden aber nur die Spieler, die nicht nach Saisonschluss noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren.

DJK Bad Homburg - Eintracht Frankfurt heute im Livestream

In Kooperation mit Ausrüster Nike veranstaltet die Eintracht das erste Testspiel der Saison im hessischen Bad Homburg, nur wenige Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Wer nicht im dortigen Sportzentrum NordWest dabei sein kann, dem hilft das Internet. Eintracht Frankfurt zeigt die Partie sowohl im vereinseigenen Stream "EintrachtTV" als auch via Facebook Live.

Spiel DJK Bad Homburg - Eintracht Frankfurt Spielort Sportzentrum NordWest, Bad Homburg Anpfiff 19 Uhr Livestream EintrachtTV, Facebook Live

Eintracht Frankfurt im Testspiel gegen DJK Bad Homburg

Für die Eintracht wird es ein Kaltstart, denn erst am Mittwoch ist die SGE wieder ins Training eingestiegen.

DJK Bad Homburg spielt in der Gruppenliga Frankfurt West und schaffte erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt durch einen Erfolg über den SKV Beienheim. Für die Mannschaft dürfte das Spiel gegen den großen südlichen Nachbarn ein Karrierehighlight bedeuten.

DJK-Trainer Enis Dzihic allerdings kennt sich bereits bestens mit den Adlern aus, trat er doch schon zweimal zur aktiven Zeit gegen die Eintracht an. In einem Testspiel mit KSV Klein-Karben schoss er zwei Tore und führte sein Team damit zum Sieg. Zudem gelang ihm im DFB-Pokal in Diensten von Rot-Weiß Erfurt mal ein Treffer gegen die Eintracht, damals jedoch unterlag Dzihic nach Verlängerung durch ein Tor von Ervin Skela.