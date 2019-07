Testspiel: Bayer Leverkusen live im Doppeltest gegen Heracles und Arnheim

Am heutigen Sonntag, den 27. Juli, steht ein weiterer Doppelspieltag für Bayer Leverkusen auf dem Programm. Wo ihr die Vorbereitungsspiele der Werkself live mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Leverkusen-Doppeltest: Wo, wann und gegen wen wird gespielt?

Am heutigen Sonntag steht in der laufenden Vorbereitung bereits der dritte Doppelspieltag für die Leverkusener an. Am Nachwuchsleistungszentrum Kurtekotten empfängt die Mannschaft von Peter Bosz die beiden niederländischen Erstligisten Heracles Almelo (Anstoß: 15 Uhr) und Vitesse Arnheim (17 Uhr).

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Peter Bosz: "Wir wollen besser werden"

Peter Bosz wird seine Profis in zwei Mannschaften aufteilen und 90 Minuten durchspielen lassen. "Wir sind schon weiter als im Trainingslager, das hat man bei der heutigen Trainingseinheit gesehen. Das war kein Zuckerschlecken - es war wirklich anstrengend. Aber so muss die Vorbereitung sein", so der Cheftrainer.

"Die Fehler, die wir in den vorigen Testspielen gemacht haben, müssen wir am Sonntag abstellen. Wir wollen besser werden und arbeiten weiter an unserer Spielweise."

Bayer Leverkusen: Den Doppeltest im Livestream sehen

Beide Partien am heutigen Sonntag werden wie gewohnt live und in voller Länge zu sehen sein. Bayer Leverkusen überträgt sowohl auf seiner Webseite als auch bei Facebook und Youtube. Es fallen keine Extrakosten an.

Spiel Livestream Leverkusen - Almelo Livestream Leverkusen - Arnheim Livestream

Bayer Leverkusen: Die Neuzugänge 2019/20

Die Werkself war schon richtig fleißig auf dem Transfermarkt. Besonders die Offensive stand dabei im Fokus. Gerade der Abgang von Julian Brandt riss eine Lücke ins Konstrukt der Mannschaft von Trainer Peter Bosz. Als Ersatz wurde daher Kerem Demirbay von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Ebenso offensiv einsatzbar ist der Franzose Moussa Diaby, der auf dem Flügel zuhause ist. Er kam von Paris St.-Germain.

Damit nicht genug, denn Bayer 04 holte auch noch einen neuen Linksverteidiger. Von Ajax Amsterdam kam Boszs Landsmann Daley Sinkgraven zum Vierten der Bundesliga.

Bayer Leverkusen: Der Saisonauftakt in der Bundesliga