Testspiel: 1. FC Köln gegen SSV Reutlingen heute im Livestream

Der 1. FC Köln tritt im Rahmen seines Trainingslager in Donaueschingen gegen den SSV Reutlingen an. Es ist das dritte Testspiel für die Geißböcke. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Übertragung.

Nach den ansehnlichen Auftritten gegen Frechen und Bad Dürrheim, steht der dritte Test beim 1. FC Köln auf dem Programm. Mit dem SSV Reutlingen wartet am heutigen Sonntag ein Team aus der Oberliga-Baden-Württemberg.

1. FC Köln gegen Reutlinge: Daten und Fakten

Anstoß der Partie im Stadion an der Kreuzeiche ist um 13.30 Uhr.

Anstoß: 14.07, 13.30 Uhr

14.07, 13.30 Uhr Stadion: Stadion an der Kreuzeiche Reutlingen

Stadion an der Kreuzeiche Reutlingen Kapazität: 15.228

Die beiden Teams treffen nicht das erste Mal aufeinander. In der Historie der beiden Vereine kreuzten sich ihre Wege bis jetzt drei Mal. Hier die Bilanz der Aufeinandertreffen:

Datum Heim Gast Ergebnis 20.04.2003 SSV Reutlingen 1. FC Köln 1:2 10.11.2002 1. FC Köln SSV Reutlingen 1:1 12.12.1970 SSV Reutlingen 1. FC Köln 2:5

1. FC Köln gegen Reutlingen heute im Livestream

Das Spiel des 1. FC Köln gegen den SSV Reutlingen wird als Livestream verfügbar sein. Sowohl auf Youtube, Facebook als auch der Vereins-Hompage überträgt der 1. FC Köln die Begegnung live und in voller Länge. Ein Kommentator wird durch die Partie begleiten.

Einen seperate Liveticker für unterwegs wird allerdings nicht betrieben. Alternativ wird der Twitter-Account des 1. FC Köln über Spielstand und Tore informieren.

1. FC Köln: Der Sommer-Fahrplan

Nach dem Spiel gegen Reutlingen steht noch ein Trainingslager in Kitzbühel an, in dem Trainer Achim Beierlorzer sein Team final auf die Saison vorbereiten möchte. Abschließend testet der FC gegen den FC Southampton.

Datum Termin 08. - 14. Juli Trainingslager Donaueschingen 10. Juli Testspiel Bad Dürrheim (16:0) 14. Juli Testspiel SSV Reutlingen 23. - 29. Juli Trainingslager Kitzbühel 03. August Testspiel FC Southampton

1. FC Köln: Kevin Wimmer mit im Trainingslager

Kevin Wimmer hat sein Leih-Jahr bei Hannover 96 beendet, wird aber vorerst dennoch nicht zu Stoke City zurückkehren. Der Klub aus der englischen Championship teilte dem neunfachen ÖFB-Teamspieler mit, dass er in der zweiten Mannschaft mittrainieren müsste. Wimmer entschied sich daraufhin bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln fit zu halten.

"Das passt gerade gut. Da Jorge Mere aktuell noch im Urlaub ist, standen uns bisher nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Kevin als viertem Mann auf dieser Position wird unsere Trainingsarbeit erleichtert", sagte Trainer Achim Beierlorzer gegenüber dem kicker.

Laut dem Bericht soll der FC trotz der aktuellen Abmachung und dem Bedarf auf Wimmers Position nicht an einer Verpflichtung interessiert sein. Im Testspiel gegen Bad Dürrheim (16:0) stand Wimmer mit in der Startelf des FC.