1. FC Köln gegen Bad Dürrheim heute live: Testspiel im TV und Livestream

Auch der 1. FC Köln steht nach dem Aufstieg zurück ins Oberhaus mit beiden Beinen in der Saisonvorbereitung für die Spielzeit 2019/20. Am heutigen Mittwoch testet die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer gegen Bad Dürrheim. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Partie gegen den Sechstligisten Bad Dürrheim ist bereits das zweite Testspiel in der Saisonvorbereitung für die FC-Profis. Zuletzt gab es einen 7:1-Erfolg in Frechen. Besonders interessant: Ex-Kölner Kevin Wimmer ist beim FC-Trainingslager in Donaueschingen mit dabei - allerdings nur um sich auf Vereinssuche fitzuhalten.

1. FC Köln gegen Bad Dürrheim im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV wird es zu dem Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bad Dürrheim leider nicht geben. Dafür wird der Verein aus Müngersdorf selbst einen Livestream im Internet anbieten

Anstoß der Partie ist um 18 Uhr. Ab 17.55 Uhr beginnt die Übertragung durch den 1. FC Köln. Ihr könnt das Spiel entweder über Facebook, Youtube oder FC-TV verfolgen. Für Letzteres ist allerdings ein Abonnement vonnöten.

1. FC Köln heute live beim Testspiel: Jubiläumsgast

Das Spiel des Aufsteigers gegen Bad Dürrheim findet am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Stadion des Gastgebers aus Bad Dürrheim statt, der extra für die Partie zusätzliche Tribünen anbauen ließ. Es wird mit rund 3000 Zuschauern im Salinenstadion gerechnet.

Der Verein aus Südbaden, der normalerweise die Landesliga sein Zuhause nennt, feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat man sich den 1. FC Köln als Jubiläumsgast eingeladen.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets im freien Vorverkauf zu folgenden Konditionen:

Normalpreis: 11 Euro

11 Euro Ermäßigt: 8,80 Euro

8,80 Euro Kinder bis 12 Jahre: 5,50 Euro

1. FC Köln, Vorbereitung und Testspiele - Sommerfahrplan 2019

Insgesamt drei Testspiele stehen beim 1. FC Köln noch auf dem Plan, bis es nach einem Jahr Abwesenheit wieder in der Bundesliga zur Sache geht. Neben dem heutigen Duell mit der Mannschaft aus Bad Dürrheim

Datum Termin 08. - 14. Juli Trainingslager Donaueschingen 10. Juli Testspiel Bad Dürrheim 14. Juli Testspiel SSV Reutlingen 23. - 29. Juli Trainingslager Kitzbühel 03. August Testspiel FC Southampton

1. FC Köln: Kevin Wimmer mit im Trainingslager

Kevin Wimmer hat sein Leih-Jahr bei Hannover 96 beendet, wird aber vorerst dennoch nicht zu Stoke City zurückkehren. Der Klub aus der englischen Championship teilte dem neunfachen ÖFB-Teamspieler mit, dass er in der zweiten Mannschaft mittrainieren müsste. Daraufhin entschied Wimmer, sich bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln fit zu halten.

"Das passt gerade gut. Da Jorge Mere aktuell noch im Urlaub ist, standen uns bisher nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Mit Kevin als viertem Mann auf dieser Position wird unsere Trainingsarbeit erleichtert", sagte Trainer Achim Beierlorzer gegenüber dem kicker.

Laut dem Bericht soll der FC trotz der aktuellen Abmachung und dem Bedarf auf Wimmers Position nicht an einer Verpflichtung interessiert sein.