Fortuna Düsseldorf gegen Ipswich Town heute live: Der Interwetten Cup im TV und Livestream

Wenige Tage bevor Fortuna Düsseldorf ins nächste Trainingslager reist, stehen die nächsten Testspiele auf dem Programm. Im Rahmen des Interwetten Cups trifft F95 im Halbfinale auf Ipswich Town und je nach Ausgang in der zweiten Partie auf den SV Meppen oder den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Wo ihr die Testspiele der Fortuna heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Bereits seit Ende Juni befindet sich Fortuna Düsseldorf in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/20 und hat bereits einige Testkicks absolviert. Gegen den RSV 1819 Weyer gewannen die Rheinländer 14:0, gegen die Sportfreunde Siegen mit 6:0 und beim Landesligisten SV Sonsbeck landete F95 einen 3:0-Sieg. Am 17. Juli reist die Mannschaft in ein Trainingslager nach Österreich.

Fortuna Düsseldorf gegen Ipswich Town heute live im TV und Livestream

Der Interwetten Cup wird live im TV zu sehen sein. Sky zeigt das Turnier auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream an.

Somit werden die beiden Halbfinals, bestehend aus den Partien zwischen Fortuna Düsseldorf - Ipswich Town sowie SV Meppen - FC Utrecht, das Spiel um Platz drei und das Finale übertragen.

Fortuna Düsseldorf beim Interwetten Cup: Spiel- und Zeitplan

Fortuna Düsseldorf eröffnet den Interwetten Cup, welcher in Meppen in der Hänsch-Arena ausgetragen wird, gegen Ipswich Town. Jede Partie dauert 45 Minuten, bei Gleichstand geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber SV Meppen und der niederländische Erstligist FC Utrecht gegenüber. Das Spiel um Platz drei ist auf 16 Uhr angesetzt, der Sieger des Turniers wird ab 17 Uhr ermittelt.

Runde Datum/Uhrzeit Paarung Ort Halbfinale 1 14. Juli, 13 Uhr Fortuna Düsseldorf - Ipswich Town Meppen Halbfinale 2 14. Juli, 15 Uhr SV Meppen - FC Utrecht Meppen Spiel um Platz drei 14. Juli, 16 Uhr noch unbekannt Meppen Finale 14, Juli, 17 Uhr noch unbekannt Meppen

Fortuna Düsseldorf beim Interwetten Cup heute im Liveticker

Die wichtigsten Geschehnisse des Turniers teilt Fortuna Düsseldorf via Twitter mit. Alle Tore, Wechsel sowie Infos zu den jeweiligen Aufstellungen von F95 sind dort zu finden.

Fortuna Düsseldorf: Sommerfahrplan im Überblick

Fortuna Düsseldorf hat bereits am 30. Juni mit den Vorbereitungen auf die Saison 2019/20 begonnen. Nach dem Trainingslager in Wiesensee und einem kurzen Aufenthalt in Düsseldorf folgt am 17. Juli eine Reise in die österreichische Gemeinde Maria Alm.

Datum/Uhrzeit Programm 30. Juni Trainingsauftakt 1. Juli Trainingslager Wiesensee 4. Juli Testspiel beim RSV 1819 Weyer 8. Juli Rückfahrt Wiesensee + Testspiel bei den Sportfreunden Siegen 11. Juli/19 Uhr Testspiel beim SV Sonsbeck 17. - 26. Juli Trainingslager Maria Alm 20. Juli/15 Uhr Testspiel gegen Istanbul BB 24. Juli Testspiel gegen Rayo Vallecano (noch offen) 26. Juli Rückfahrt Maria Alm 3. August/15 Uhr Testspiel gegen Eibar (noch offen) 6. August/18 Uhr Testspiel beim VfL Benrath 9.-12. August 1. Runde DFB-Pokal gegen FC 08 Villingen

Bundesliga-Start: Die ersten Spieltage von Fortuna Düsseldorf

F95 muss zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2019/20 gegen Werder Bremen ran, danach folgt ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Mit Frankfurt, Wolfsburg und Gladbach stehen zudem weitere Partien gegen Vereine an, die sich in der abgelaufenen Saison allesamt für Europa qualifiziert haben. Ein leichtes Startprogramm sieht anders aus.