SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 heute live: Testspiel im TV/LIVESTREAM

Im Rahmen eines Testspiels kommt es heute zum Duell Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um Anpfiff und Spielort. Außerdem könnt ihr hier nachlesen, wo die Partie live im TV oder Stream übertragen wird.

Im Rahmen der Saison-Vorbereitung schlägt Werder Bremen seine Trainingszelte bereits zum achten Mal im österreichischen Zillertal vor.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nur drei Tage nach den Bremern machte sich der Zweitligist SV Darmstadt 98 ebenfalls ins österreichische Trainingslager auf. Die Hessen haben ihr Trainingslager in Fulpmes bezogen.

SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98: Anpfiff und Spielort des Testspiels

Anpfiff des Spiels ist heute bereits um 12.30 Uhr. Dann rollt der Ball im österreichischen Zell am Ziller.

Das Parkstadion Zell am Ziller befindet sich in unmittelbarer Nähe des Inn-Nebenflusses namens Ziller. Zell am Ziller ist eine 1.758 Einwohner große Marktgemeinde, die zum Bundesland Tirol gehört.

Werder Bremen gegen Darmstadt 98: Live-Übertragung im Fernsehen?

Eine Live-Übertragung des anstehenden Testspiels zwischen Bremen und Darmstadt wird es in jedem Fall geben. Allerdings ist das Live-Testspiel ausschließlich im Stream zu sehen.

SV Werder Bremen - Darmstadt 98 live: Heute im LIVESTREAM

Für exklusive Live-Bilder aus Zell am Ziller sorgt die Bremer Online-Plattform WERDER.TV. Das Video-Portal von Werder Bremen strahlt das anstehende Testspiel gegen Darmstadt live und in voller Länge via Stream aus.

Pünktlich zu Spielbeginn um 12.30 Uhr geht es mit der Live-Berichterstattung aus Österreich los. Vor etwas mehr als zwei Jahren kam es zum letzten direkten Duell auf Bundesliga-Niveau. Damals setzten sich die Bremer deutlich mit 2:0 durch. Die heutigen 90 Minuten werden auf 3x30 Minuten Spielzeit aufgeteilt, wobei WERDER.TV das komplette Spiel zeigt.

Um die Partie zu verfolgen, müsst ihr jedoch ein Abonnement abschließen.

© getty

Werder-Sommerfahrplan: Trainingslager, Testspiele und Saisonstart des SVW

Bereits Ende Juni begrüßte Werder-Cheftrainer Kohfeldt seine Profis zum Trainingsauftakt. Nach der ersten absolvierten Trainingseinheit am 28. Juni erreichten die Werder-Kicker schon am 4. Juli ihr Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller.

Es folgten zwei Testspiele gegen den Karlsruher SC und gegen die WSG Wattens aus Tirol. Im ersteren Testduell mussten sich die Bremer mit 0:3 geschlagen geben, während es im zweiten Test für ein 1:0-Sieg reichte.

Hier der komplette Sommerfahrplan des SV Werder Bremen im Überblick (Trainingslager, Tests, Saisonstart):

Datum Event/Ereignis 28. Juni Trainingsauftakt 4. - 14. Juli Trainingslager: Zell am Ziller (Österreich) 7. Juli Mini-Turnier: Mit Karlsruher SC und WSG Wattens 13. Juli Testspiel: Werder Bremen - Darmstadt 98 20. Juli Interwetten-Cup: Mit dem 1. FC Köln und VfL Osnabrück 28. Juli Testspiel: Werder Bremen - SD Eibar 3. August Testspiel: Werder Bremen - FC Everton 3. August Saisoneröffnung

SV Darmstadt 98, Vorbereitung - Alle Testspiele von Darmstadt im Überblick

Im Gegensatz zu den Nordlichtern aus Bremen hat der SV Darmstadt 98 bereits vier Testspiele hinter sich. Drei der vier Testspiel-Begegnungen konnten die Hessen für sich entscheiden.

Alle Testspiele des SV Darmstadt 98 im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 26.06.19 Rot-Weiß Darmstadt SV Darmstadt 98 0:9 29.06.19 SV 1919 Münster SV Darmstadt 98 0:8 05.07.19 SV Alemannia Haibach SV Darmstadt 98 0:7 10.07.19 SV Darmstadt 98 Feyenoord Rotterdam 1:2 13.07.19 SV Werder Bremen SV Darmstadt 98 -:- 20.07.19 SV Darmstadt 98 Vitesse Arnheim -:-

Bundesliga & 2. Liga: Saisoneröffnung von Werder und Darmstadt

Bundesliga-Saisoneröffnung von Werder Bremen:

Datum Spieltag Heim Gast 17.08.19 1. Spieltag SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf

Zweitliga-Saisoneröffnung von Darmstadt 98: