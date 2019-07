Stadtauswahl Bottrop - FC Schalke 04 heute live im TV und LIVESTREAM

Bevor die Schalker Anfang nächster Woche ihr Kurztrainingslager in Herzlake beziehen, testet Königsblau am heutigen Freitag in Bottrop. Gegner ist die Auswahl der Stadt Bottrop, welche dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert. Wo und wie ihr das Freundschaftsspiel Stadtauswahl Bottrop - Schalke 04 im TV oder Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Stadtauswahl Bottrop - FC Schalke 04 live: Live-Übertragung im TV?

Neben dem FC Schalke 04 testen am heutigen Freitag weitere fünf Bundesliga-Klubs. Von den anstehenden sechs Testspielen, strahlt das lineare TV lediglich zwei Live-Spiele aus. Beide Live-Partien werden beim Free-TV-Sender Sport1 übertragen.

Vom Gastspiel der Schalker in Bottrop wird es allerdings keine Live-Bilder im Fernsehen geben. Weder das Free-TV noch das Pay-TV hat sich für eine Live-Übertragung entschieden.

Stadtauswahl Bottrop - Schalke 04 heute live: Testspiel im LIVESTREAM

In die Röhre gucken müssen S04-Fans deswegen noch lange nicht. Vielmehr wird das zweite S04-Testspiel gleich zweimal im kostenfreien Livestream ausgestrahlt.

Für Live-Bewegtbild aus Bottrop, sorgt einerseits der Streaming-Anbieter Soccerwatch, welcher ab 17.55 Uhr mit der Live-Berichterstattung loslegt. Zum kostenfreien Soccerwatch-Livestream geht's hier lang.

Andererseits ist das zweite Vorbereitungsmatch der Knappen ebenso im kostenlosen Livestream auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal abrufbar. Den S04-YouTube-Kanal findet ihr hier.

Stadtauswahl Bottrop gegen S04 - Alle Infos zum Freundschaftsspiel

Das Freundschaftsspiel wird anlässlich des Bottroper Stadtjubiläums veranstaltet und wir heute Abend um 18 Uhr angepfiffen. Vorher treten die beiden E-Jugend-Mannschaften der Welheimer Löwen und des SV Rhenania gegeneinander an. Daher öffnen die Stadion-Tore bereits um 15 Uhr.

Gespielt wird im Jahnstadion von Bottrop, welches fast genauso alt ist wie die Stadt Bottrop selbst. Das Jahnstadion wurde am 19. Juli 1924 eröffnet, wobei der Großteil des Stadions rundum erneuert wurde, sodass von der alten Anlage fast nichts mehr übrig ist. Von 2012 bis 2015 war unter anderem die Zweite Mannschaft des S04 im Jahnstadion zu Hause.

FC Schalke 04, Sommerfahrplan: Termine vor Saisonstart

Einen erfolgreichen Testspiel-Auftritt haben die Königsblauen bereits hinter sich. In seinem Debüt als S04-Trainer, gelang David Wagner am vergangenen Sonntag ein souveräner 3:1-Sieg beim Regionalligisten RW Oberhausen. Für den FC Schalke 04 trafen Matondo (15.) und Kutucu (46., 87.).

Nach dem heutigen Testduell in Bottrop sind die Schalker schon am Sonntag erneut im Einsatz. Dann trifft das Wagner-Team auf die SG Wattenscheid 09.

FC Schalke 04 - Alle Infos zum Trainingslager, den Testspielen sowie zum Bundesliga-Start:

Datum Termin 26. Juli - 03. August Trainingslager in Mittersil (Österreich) 07. Juli Testspiel gegen RW Oberhausen (3:1) 12. Juli Testspiel gegen Stadtauswahl Bottrop 14. Juli Testspiel gegen SG Wattenscheid 09 23. Juli Testspiel gegen FC Twente 09. - 12. August DFB-Pokal (1. Runde) gegen Drochtersen/Assel 16. - 18. August Bundesliga (1. Spieltag) bei Borussia Mönchengladbach

Bundesliga, Transfers: Zu- und Abgänge von Schalke 04

Zugänge des FC Schalke 04 im Sommer:

Zugang Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Ozan Kabak VfB Stuttgart 15 Millionen Euro Benito Raman Fortuna Düsseldorf ca. 13 Millionen Euro Jonjoe Kenny FC Everton Leihe Marukus Schubert Dynamo Dresden ablösefrei

Abgänge des FC Schalke 04 im Sommer: