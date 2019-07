BVB-Testspiel auf US-Tour heute live: Seattle Sounders gegen BVB im TV und Livestream

Borussia Dortmund beginnt seine USA-Tour in diesem Sommer am heutigen Donnerstag mit einem Gastspiel bei den Seattle Sounders aus der MLS. SPOX liefert die wichtigsten Infos zum Testspiel und sagt, wo Fans die Partie live in TV und Livestream verfolgen können.

Der deutsche Vizemeister reist in diesem Sommer wie schon im Vorjahr in die USA, um dort Werbung in eigener Sache zu machen, zugleich aber auch in ein paar Testspielen an der eigenen Form zu pfeilen.

BVB auf US-Tour gegen Seattle Sounders: Stadion

Den Auftakt des Abenteuers macht das Gastspiel in Seattle - und zwar in einem ganz besonderen Stadion. Austragungsort der Partie ist nämlich das CenturyLink Field, in dem auch die Seattle Seahawks aus der NFL ihre Heimspiele austragen. Bekannt ist die Spielstätte für seine Bauweise mit besonders steilen Tribünen. Das führt zu einer einzigartigen Athmosphäre mit einer extremen Lautstärke, die die Fans der Seahawks wahrlich zum 12. Mann machen.

© getty

BVB-Testspiel heute live gegen Seattle Sounders im TV und Livestream

Die Partie im CenturyLink Field zwischen den Seattle Sounders und Borussia Dortmund können Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz live auf DAZN sehen. Der Streaming-Service überträgt die Partie in der Nacht zum Donnerstag ab 4.30 Uhr (MESZ) live.

DAZN ist im ersten Monat für erstmalige Kunden kostenlos und kostet ab dem zweiten Monat 9,99 Euro monatlich. Zudem kann der Service monatlich gekündigt werden. Auf DAZN gibt es in diesem Sommer zahlreiche Testspiele von Borussia Dortmund sowie den International Champions Cup live und on demand zu sehen. Zudem gibt es auch in der kommenden Saison wieder alle Spiele aus LaLiga, der Serie A und der Ligue 1 live und auf Abruf.

BVB-Gegner Seattle Sounders auf Playoff-Kurs

Die Seattle Sounders FC belegen aktuell Platz 2 der Western Conference in der Major League Soccer mit zehn Punkten Rückstand auf Los Angeles FC. Der Klub aus dem US-Bundesstaat Washington wurde erst 2007 gegründet, gewann aber 2016 bereits einmal den MLS Cup.

Toptorschütze des Teams ist Stürmer Raul Ruidiaz, während Mittelfeld-Ass Nicolas Lodeiro der Topvorlagengeber mit neun Assists ist.

Borussia Dortmunds Sommerfahrplan: Trainingslager, Termine, Pflichtspielauftakt