Schalke 04: Der Bundesliga-Spielplan und die Transfers vor der Saison 2019/20

Der FC Schalke 04 befindet sich derzeit inmitten der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/20. Gegen wen müssen die Schalker zum Start der neuen Spielzeit ran? Welche Zu- und Abgänge hat S04 zu verzeichnen? SPOX liefert einen Überblick zum Spielplan und den Transfers des FC Schalke 04.

Schalke 04: Wann startet S04 in die neue Bundesliga Saison?

Nach Wochen der Vorbereitung startet die neue Saison des FC Schalke 04 am 10. August 2019 mit der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Drochtersen/Assel. Genau eine Woche später beginnt für die Königsblauen auch die Bundesliga-Saison 2019/20.

Am ersten Spieltag muss Schalke auswärts gegen Borussia Mönchengladbach ran. Die Partie findet am Samstag, den 17. August 2019, statt. Anpfiff im Borussia-Park ist um 18.30 Uhr.

Schalke 04, Spielplan: Saisonauftakt in der Bundesliga 2019/20

Der Saisonauftakt der Schalker hat es in sich. Nach dem Auftaktmatch gegen Gladbach ist am 2. Spieltag der FC Bayern München in der Veltins-Arena zu Gast. Anschließend geht es gegen Hertha und Paderborn. Bisher wurden nur die ersten sechs Spieltage von der DFL terminiert, hier kommen die Termine und Gegner der Schalker im Überblick.

Spieltag Datum Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 1. Spieltag 17. August 2019 Samstag 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 2. Spieltag 24. August 2019 Samstag 18.30 Uhr FC Schalke 04 FC Bayern München 3. Spieltag 31. August 2019 Samstag 15.30 Uhr FC Schalke 04 Hertha BSC 4. Spieltag 15. September 2019 Sonntag 18 Uhr SC Paderborn 07 FC Schalke 04 5. Spieltag 20. September 2019 Freitag 20.30 Uhr FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 6. Spieltag 28. September 2019 Samstag 15.30 Uhr RB Leipzig FC Schalke 04

Schalke 04 - Transfers 2019/20: Die Neuzugänge

Nach der enttäuschende Vorsaison, die S04 auf dem 14. Rang beendete, soll in der Saison 2019/20 wieder weiter oben angegriffen werden. Dafür haben die Schalker unter anderem bei Ozan Kabak oder Benito Raman auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Neuzugänge in der Übersicht:

Zugang Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Ozan Kabak VfB Stuttgart 15 Millionen Euro Benito Raman Fortuna Düsseldorf ca. 13 Millionen Euro Jonjoe Kenny FC Everton Leihe Markus Schubert Dynamo Dresden ablösefrei Fabian Reese Greuther Fürth Leih-Ende Pablo Insua SD Huesca Leih-Ende

Schalke-Neuzugang Ozan Kabak fällt wohl länger aus

Der 19-jährige Neuzugang vom VfB Stuttgart zog sich jedoch kurz nach seinem Wechsel nach Gelsenkirchen eine Fußverletzung zu. Wie die Bild-Zeitung zuletzt erfahren haben will, droht Kabak deshalb sowohl im DFB-Pokal als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Gladbach auszufallen.

Details zur Verletzung des Innenverteidigers gibt es nicht, der Ausfall des 15-Millionen-Manns wäre für Schalke 04 allerdings ein herber Schlag.

© getty

Schalke 04 - Transfers 2019/20: Die Abgänge im Überblick

Zu den prominentesten Namen der Schalker Abgänge des Sommers 2019 gehören wohl Breel Embolo und Ralf Fährmann. Letzterer verlängerte zwar seinen Vertrag auf Schalke bis 2023, wurde anschließend allerdings direkt an Norwich City verliehen.

Abgang Neuer Verein Kolportierte Ablöse Breel Embolo Borussia Möchengladbach 10 Millionen Euro Ralf Fährmann Norwich City Leihe (3 Millionen Gebühr) Bernard Tekpetey Fortuna Düsseldorf Leihe Cedric Teuchert Hannover 96 Leihe Benjamin Goller Werder Bremen Leihe Sascha Riether / Karriereende Jeffrey Bruma VfL Wolfsburg Leihende

Schalke 04, Testspiele und Termine der Saisonvorbereitung 2019/20

Kurz bevor es ins Trainingslager nach Österreich (26. Juli bis 3. August) geht, musste Schalke einige weniger erfreuliche Testspielergebnisse hinnehmen. Gegen Wattenscheid kamen die Königsblauen nur auf ein 2:2, kurz darauf folgte eine 1:2-Pleite gegen Fährmanns neuen Klub Norwich City.

Vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal hat Schalke-Trainer David Wagner noch vier weitere Vorbereitungspartien, um sein Team auf die neue Saison einzustellen.