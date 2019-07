Schalke 04 - News und Gerüchte: Lob für Sidi Sane: "Bringt Potenzial mit, das andere nicht haben"

Nach Leroy Sane könnte auch Bruder Sidi bei Schalke für Furore sorgen. Die Jugend-Trainer des Youngsters sind voll des Lobes. Für den aktuellen Kader sind die Knappen weiter im Poker um Matheus Pereira involviert. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Sidi Sane: Lob für Bruder von Leroy Sane

Leroy Sane schaffte über die Knappenschmiede den Sprung in die Nationalmannschaft und zu Manchester City, doch der 23-Jährige hat auch einen talentierten Bruder. Sidi Sane wird in der kommenden Saison für die U17 der Schalker auflaufen und die Königsblauen hoffen auf eine gute Entwicklung des 16-Jährigen.

"Man erkennt ganz deutlich seine Qualitäten", sagte Ex-Nationalspieler und U17-Trainer Frank Fahrenhorst der WAZ. Allerdings warnt der frühere Verteidiger auch: "Wir sollten uns allerdings davon lösen, Vergleiche zu seinem Bruder und zu seinem Vater zu ziehen."

Etwas offensiver wird da schon Sanes Ex-Trainer Willi Landgraf, als er über den jungen Angreifer sprach. "Sidi bringt Potenzial mit, das andere nicht haben." Allerdings hat Sidi bereits eine recht dicke Krankenakte vorzuweisen. So zog sich der kleine Sane bereits einen Kreuzbandriss und einen Armbruch zu.

© getty

Schalke bekommt Konkurrenz wegen Matheus Pereira

Einer der Aufsteiger der vergangenen Saison für den 1. FC Nürnberg war Sporting-Leihgabe Matheus Pereira. In 19 Spielen erzielte der 23-Jährige drei Tore, zuletzt war aus Portugal zu hören, dass Königsblau Interesse am Flügelflitzer haben soll.

Wie O Jogo wissen will, rufen die Portugiesen aber eine Ablöse von 15 Millionen Euro auf. Eine weitere Leihe mit möglicher Kaufoption wäre auch eine Option. Die Schalker haben aber Konkurrenz, auch West Bromwich Albion soll sich mit Pareira beschäftigen.

Schalke fährt ins Trainingslager nach Österreich

Die Schalker reisen heute nach Mittersill in Österreich, womit die heiße Phase der Vorbereitung eingeläutet wird. Auf dem Programm stehen dabei gleich drei Testspiele, das erste findet am Montag um 18 Uhr gegen den FC Bologna (live auf DAZN) in Kitzbühel statt.

Die weiteren Gegner in Österreich lauten Alanyaspor (2. August, 14 Uhr) in Mittersill sowie FC Villarreal (18 Uhr) am gleichen Tag in Saalfelden.

Schalke 04, Testspiele und Termine: Der Sommerfahrplan