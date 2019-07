FC Schalke 04 - News und Gerüchte: David Wagner hofft auf Nübel-Verbleib

Trainer David Wagner hat erklärt, wie er den FC Schalke 04 verändern will. Zudem hofft er auf einen Verbleib von Torhüter Alexander Nübel. Außerdem: Neuzugang Ozan Kabak soll eine Mega-Ausstiegsklausel haben.

Hier erfahrt ihr alle News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04 - News: David Wagner will "einiges verändern"

Trainer David Wagner will auf Schalke "einiges verändern", wie im Interview mit Sport1 erklärt. "Wir haben festgestellt, dass wir strukturell einiges verändern müssen, wovon wir bereits einiges umgesetzt haben. Alles in dem Bewusstsein, dass diese Veränderungen Zeit brauchen." Dies alles würde nur mit "extrem viel Arbeit" funktionieren, so Wagner.

Der neue Cheftrainer führt weiter aus: "Es geht um Kontinuität und darum, sich als Gemeinschaft, als Gruppe zu verstehen. Damit meine ich nicht nur die Mannschaft und das Team um die Spieler, sondern alle, die für diesen Verein arbeiten."

Vor Abschluss des Vertrages habe er mit Kumpel Jürgen Klopp gesprochen. "Kloppo sagte zu mir, dass Schalke absolut zu mir passt. Es ist schließlich ein hoch emotionaler Klub, mit Leidenschaft und Wucht. Jetzt schauen wir mal, ob er Recht hat", so Wagner.

S04-News: David Wagner hofft auf Nübel-Verbleib

Im Interview hat sich Wagner zudem zur Zukunft von Torhüter Alexander Nübel geäußert: "Wir werden alles daran setzen, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Erstmal sind wir happy, ihn bei uns zu haben. Ich habe ganz große Hoffnungen, dass er sich mit Hilfe unseres Torwarttrainers (Simon Henzler, d. Red.) weiter verbessert. Hoffentlich bleibt er lange bei uns. Das ist eine Position, in der wir richtig gut aufgestellt sind."

Nübel zähle für Wagner zu den "großen deutschen Torhüter-Talenten, wenn nicht sogar zum größten in diesem Alter".

Wie die Bild berichtet, haben die Königsblauen ihrem Torwart ein konkretes Angebot zur Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrags vorgelegt. Demnach soll das neue Arbeitspapier bis 2023 gültig sein, wobei ab 2021 eine Ausstiegsklausel in nicht genannter Höhe greifen würde. Darüber hinaus dürfte sich Nübel über eine kräftige Gehaltserhöhung freuen.

Nübel möchte sich offenbar diese Woche mit seinem Umfeld beraten und dann über seine Zukunft entscheiden. Der 22-Jährige hat Informationen von SPOX und Goal zufolge Anfragen vom FC Bayern München, Atletico Madrid, AS Rom und mehreren Klubs aus der Premier League auf dem Tisch liegen.

FC Schalke: Kabak wohl mit Mega-Ausstiegsklausel

Neuzugang Ozan Kabak soll wohl in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert haben. Wie der Kicker berichtet, könnte der 19-Jährige für rund 50 Millionen Euro den Verein vorzeitig verlassen. Damit wäre die Klausel etwa so hoch wie die von Matija Nastasic und Rabbi Matondo.

Die Schalker zogen in diesem Sommer die Ausstiegsklausel in Kabaks Vertrag und überwiesen 15 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. Bei den Königsblauen besitzt Kabak noch einen Vertrag bis 2024.

Schalke-Gerücht: S04 angeblich an Jozefzoon interessiert

Auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Saison hat Wagner offenbar erneut seine Kontakte in England spielen lassen.

Das Portal footballinsider will erfahren haben, dass S04 an einer Verpflichtung von Florian Jozefzoon interessiert sei. Der 28-jährige Flügelspieler steht noch bis 2021 beim englischen Zweitligisten Derby County unter Vertrag und kann den Klub offenbar in diesem Sommer verlassen.

Im vergangenen Sommer wechselte Jozefzoon für rund 3,5 Millionen Euro vom FC Brentford zu Derby County. Unter dem neuen Trainer des FC Chelsea, Frank Lampard, kam der frühere niederländische U-Nationalspieler in 34 Pflichtspielen zum Einsatz - spielte allerdings nur selten über 90 Minuten.

