FC Schalke 04, News und Gerüchte: Einigung mit Miguel Trauco?

Der FC Schalke 04 hat in Perus Nationalspieler Miguel Trauco wohl einen Neuzugang für die Defensive gefunden. Wie geht es bei Benjamin Henrichs weiter? Benjamin Stambouli sieht jede Menge Kapitäne in Gelsenkirchen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, Gerücht: Kommt Miguel Trauco von Flamengo?

Der FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor dem Transfer von Miguel Trauco von Flamengo. Der peruanische Linksverteidiger soll laut dem türkischen Portal Ajansspor schon bald in Gelsenkirchen ankommen. Hintergrund der türkischen Informationen: Istanbul-Klub Besiktas wurde wohl im Werben ausgestochen.

Trauco steht bei Flamengo noch bis Ende 2019 unter Vertrag, was die nötige Ablösesumme deutlich verringern könnte. Der 27-Jährige spielte kürzlich mit Peru sehr erfolgreich bei der Copa America mit, verlor allerdings im Finale des Turniers gegen Brasilien. Dort spielt er seit 2017, zuvor verbrachte er seine Karriere ausschließlich in Peru.

Während Trauco in der Nationalmannschaft unumstrittener Stammspieler ist, ist er bei Flamengo in der laufenden Saison mehr Ergänzungsspieler. Seit Ende April absolvierte er vier Liga-Einsätze, viermal stand er im Kader ohne eingewechselt zu werden. Zwei Spiele verpasste er aufgrund der Copa America.

Schalke 04, Gerücht: Weiterhin Interesse an Benjamin Henrichs?

Der FC Schalke 04 ist laut Bild weiterhin an Benjamin Henrichs interessiert. Wie eine mögliche Ausleihe des Außenverteidigers aber von einer Verpflichtung Miguel Traucos beeinflusst werden würde, ist aktuell noch unbekannt. Der 22-jährige Henrichs kann rechts wie links spielen.

Allerdings wäre eine Verpflichtung des U21-Nationalspielers keine langfristige Lösung. Da der AS Monaco wohl bis zu 35 Millionen Euro Ablöse verlangt, kommt für Schalke aktuell nur eine Leihe in Frage. Da auch der SV Werder Bremen und der FC Bayern München als interessiert gelten, sind die Möglichkeiten limitiert.

Benjamin Henrichs: Die Leistungsdaten der Saison 2018/19

Pflichtspiele 30 Tore 1 Assists 2 Zweikampfquote 58,25 Prozent Passquote 74,65 Prozent

Schalke 04, News: Benjamin Stambouli sieht kein Problem in der Kapitänsfrage

Der FC Schalke 04 hat für die kommende Saison noch keinen Kapitän bestimmt. Geht es nach Benjamin Stambouli ist das zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht unbedingt nötig: "Im Moment sind alle erfahrenen Spieler bei uns ein bisschen Kapitän. Wir versuchen, die jungen Spieler zu führen."

Früher oder später muss es allerdings zur Wahl kommen. Dann würde Stambouli zumindest nicht Nein sagen: "Der Trainer wird das entscheiden. Für mich ist es nicht wichtig, die Binde am Arm zu tragen." Bislang fühlt sich der Mittelfeldspieler gut aufgehoben unter dem neuen Trainer David Wagner.

"Wenn man gut und erfolgreich sein will, dann muss man eine hohe Belastung haben. Der Trainer erklärt uns, was er in der neuen Saison vorhat. Er mag es, wenn wir nach vorne verteidigen", ordnete Stambouli die ersten Einheiten der Vorbereitung ein. Wagner ließ stets sehr intensiv trainieren.

Schalke 04, aktuell: Heute Testspiel gegen Norwich City

Der FC Schalke 04 trifft heute Abend auf Norwich City aus der englischen Premier League. Das Testspiel in Lotte stellt den Abschluss des kurzen Trainingslagers in Herzlake dar und wird vor rund 10.000 Zuschauern ausgetragen. Ab 18.30 Uhr überträgt DAZN die Partie live.