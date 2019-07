FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Kein Wechsel! Omar Mascarell bekennt sich zu S04

Omar Mascarell bekennt sich zu 100 Prozent zu Schalke 04. Kaan Ayhan spricht darüber, warum eine Rückkehr nach Gelsenkirchen gescheitert ist und die Knappen testen heute gegen Twente Enschede. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

S04: Omar Mascarell bekennt sich zu Schalke 04

In letzter Zeit tauchte der Name Omar Mascarell als möglicher Wechselkandidat immer wieder in den Medien auf. Vor allem Werder Bremen soll ein heißer Kandidat auf eine Verpflichtung des 26-Jährigen gewesen sein. Nun stellte Mascarell jedoch klar, dass ein Wechsel für ihn nicht in Frage käme.

"Bremen? Ich weiß nicht, woher das kommt", sagte der defensive Mittelfeldspieler im Rahmen der Testspiel-Niederlage gegen Norwich City (1:2). "Ich bin zu 100 Prozent richtig hier auf Schalke. Das ist jetzt meine zweite Saison. Ich bin glücklich hier", versicherte Mascarell.

Der Spanier hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2020 und will um seinen Platz unter Neu-Trainer David Wagner kämpfen. "Der Trainer weiß, wo ich am besten spielen kann. Ich will für meinen Platz in der Mannschaft arbeiten wie ein Tier", betonte er.

Bundesliga-Saison 2019/20: Die Trikots der 18 Teams 1/36 Die Bundesliga-Saison 2019/20 startet am 16. August. Bereits jetzt haben die 18 Teams ihre Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Manche Ausweichtrikots wurden noch nicht veröffentlicht. Erste Leaks gibt's jedoch bereits. SPOX hat die Übersicht. 2/36 FC SCHALKE 04 - Heimtrikot 3/36 Auswärtstrikot 4/36 Ausweichtrikot (Leak) 5/36 FC BAYERN MÜNCHEN - Heimtrikot 6/36 Auswärtstrikot 7/36 Ausweichtrikot (nicht offiziell) 8/36 FC AUGSBURG - Heim- (Mi.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 9/36 WERDER BREMEN - Heimtrikot 10/36 Auswärtstrikot 11/36 BORUSSIA DORTMUND - Heimtrikot 12/36 Auswärtstrikot 13/36 Ausweichtrikot (Leak) © getty 14/36 FORTUNA DÜSSELDORF - Heimtrikot 15/36 Auswärtstrikot 16/36 Ausweichtrikot 17/36 EINTRACHT FRANKFURT - Heimtrikot 18/36 Auswärtstrikot 19/36 Ausweichtrikot 20/36 SC FREIBURG - Heim- (li.), Auswärts (M.) und Ausweichtrikot (re.) 21/36 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Heimtrikot 22/36 Auswärtstrikot 23/36 HERTHA BSC - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 24/36 TSG 1899 HOFFENHEIM - Heimtrikot 25/36 Auswärtstrikot 26/36 Ausweichtrikot 27/36 1. FC KÖLN - Heim- (M.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 28/36 RB LEIPZIG - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 29/36 BAYER LEVERKUSEN - Heimtrikot 30/36 1. FSV MAINZ 05 - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 31/36 SC PADERBORN - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 32/36 1. FC UNION BERLIN - Heimtrikot 33/36 Auswärtstrikot 34/36 Ausweichtrikot 35/36 VFL WOLFSBURG - Heimtrikot 36/36 Auswärtstrikot

Schalke 04, News: Darum ist eine Rückkehr von Kaan Ayhan gescheitert

2016 war Kaan Ayhan aus Gelsenkirchen zu Fortuna Düsseldorf gewechselt, zuletzt kamen jedoch immer öfters Spekulationen über eine Rückkehr des Innenverteidigers auf. Zu einer solchen wird es in diesem Sommer jedoch nicht kommen, wie Ayhan im Rahmen einer Medienrunde verriet.

"Es gab zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kontakt zu Schalke", sagte der türkische Nationalspieler: "Ich wollte mir anhören, was sie zu sagen haben. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem es für beide Seiten nicht mehr gepasst hat und ein Schlussstrich gezogen wurde."

Auch ein langfristiger Verbleib bei der Fortuna sei für Ayhan denkbar, jedoch wolle er sich alle Möglichkeiten offenhalten. "Wir sind noch nicht kurz vor einer Unterschrift, aber wir gehen mehrere Dinge im Kopf durch. Ich kann mir auch eine Verlängerung vorstellen", betonte der 24-Jährige.

© getty

FC Schalke 04: Testspiel gegen Twente Enschede heute live

Nach den ernüchternden Tests gegen Drittligist SG Wattenscheid 09 (2:2) und Norwich City (1:2) steht für die Knappen heute in Enschede das nächste Vorbereitungsspiel an. In De Grolsch Veste, der Heimspielstätte von Twente, fordert der Bundesligist den niederländischen Erstligisten.

Anstoß der Partie ist heute um 19 Uhr. Das Stadion bietet Platz für bis zu 30.000 Fans.

Live könnt ihr die Begegnung heute bei DAZN sehen. Ab 19 Uhr verfolgt Kommentator Ruben Zimmermann das Spiel für euch.

Schalke 04, Testspiele: Termine und Gegner