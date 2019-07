FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Felix Magath erkennt Parallelen zum HSV

Felix Magath vergleicht den FC Schalke 04 mit Krisen-Klub HSV. Am heutigen Montag beginnt die Vorbereitung unter Trainer David Wagner. Die Jahreshauptversammlung brachte einige Erkenntnisse. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, News: Felix Magath zieht Vergleich zum HSV

Der FC Schalke 04 und der Hamburger SV haben laut Ex-Trainer Felix Magath "gewisse Parallelen." Im kicker verglich Magath beide Klubs miteinander: "Die vielen Personalwechsel sind zwar grundsätzlich ein Problem der Branche, beim HSV und bei Schalke aber ist es extrem. Das ist ein Riesen-Problem."

Für Schalke sollte das Warnung genug sein: "Als der Sinkflug des HSV mit dem erstmaligen Verpassen des internationalen Geschäfts begann, hätte niemand für möglich gehalten, dass er mal in der 2. Liga endet. Bei Schalke denkt da jetzt auch noch keiner dran."

Magath erkennt durchaus die Gefahr einer nicht mehr aufzuhaltenden Entwicklung: "Die Ansprüche sind in Hamburg in den Folgejahren immer weiter gesunken. Die Gefahr, dass sich auch Schalke in diese Spirale begibt, besteht durchaus."

S04: Mögliche Zu-und Abgänge von Schalke 04 im Sommer © getty 1/14 Ein großer Umbruch steht beim FC Schalke 04 bevor. Mit Sportvorstand Jochen Schneider und dem Technischen Direktor Michael Reschke wollen zwei neue Gesichter die schlechte Saison der Königsblauen vergessen machen. SPOX zeigt euch mögliche Ab-und Zugänge. © getty 2/14 BREEL EMBOLO: Der 22 Jahre alte Stürmer ist auf Schalke nicht unumstritten. Laut WAZ soll sich Borussia Mönchengladbach für Embolo interessieren: Der neue Coach wolle mehr Tempo im Sturm. © getty 3/14 Schalkes Sportvorstand Schneider gibt sich kryptisch: "Fakt ist: Breel Embolo hat bei uns einen Vertrag bis 2021", der Rekordeinkauf sei "Bestandteil der Planungen". Es käme wohl auch auf die Ablösesumme an. © getty 4/14 Schließlich braucht Schalke Geld - wie etwa für den Düsseldorfer BENITO RAMAN. Der Angreifer soll von der Fortuna losgeeist werden, wird aber wohl eine zweistellige Millionensumme kosten. © getty 5/14 Früher oder später dürfte der Deal aber über die Bühne gehen. "Ich glaube schon, dass man sich einigen wird", sagte Fortuna-Trainer Funkel dem EXPRESS. © getty 6/14 BERNARD TEKPETEY: Der Rückkehrer aus Paderborn hängt noch ein bisschen in der Luft - bleibt er oder geht er? Eine wahrscheinliche Option: Er könnte im Rahmen des Raman-Deals nach Düsseldorf gehen. © getty 7/14 BRYAN MBEUMO: Ein ganz frisches Gerücht: Laut L'Equipe ist S04 am 19 Jahre alten Offensivmann vom ES Troyes AC interessiert. Der knipste letzte Saison immerhin zehnmal, verpasste aber den Aufstieg. Achtung: Wolfsburg und Southampton sollen auch dran sein. © getty 8/14 RAFAEL CAMACHO: Vor einigen Tagen meldete der kicker, dass der Deal mit dem Liverpool-Reservisten schon fast fix sei. Laut Bild hat Schalke nun aber andere Prioritäten gesetzt. Ist der Transfer damit vom Tisch? © getty 9/14 ROBIN GOSENS: Der kicker will wissen, dass S04 den Linksverteidiger gerne von Atalanta Bergamo loseisen würde und mit ihm gesprochen hat. Bergamo spielt aber 2019 Champions League und stellt sich quer - Schalke müsste also über Ablöse und Gehalt locken. © getty 10/14 MARKUS SCHUBERT: Dieser Transfer gilt bereits als fix: Schubert hat seinen Vertrag bei Dynamo Dresden nicht verlängert und würde ablösefrei kommen. Als Backup von Alexander Nübel ... © getty 11/14 ... wobei NÜBEL ja zuletzt im Fokus von Bayern München gelandet war. Ein Wechsel in dieser Sommerpause gilt als ausgeschlossen - 2020 wäre Nübel jedoch ablösefrei zu haben. © getty 12/14 Ein alter Hase, den L'Equipe ins Spiel bringt: YOHAN CABAYE. Der 33-Jährige spielte zuletzt ein Jahr in Dubai, wäre jetzt ablösefrei. Ob er Schalke noch weiterhelfen kann, ist die andere Frage. Ein Bundesliga-Konkurrent soll auch an ihm dran sein. © getty 13/14 NABIL BENTALEB: Im Saisonendspurt hatte Bentaleb vor allem Ärger mit Trainer Stevens. Der ist weg - der Spieler auch? Die Bild hatte vor ein paar Tagen gemeldet, dass ein englischer Klub mit S04 verhandelt - auch die Ligue 1 wäre eine Option. © getty 14/14 YEVHEN KONOPLYANKA: Nach sechs Bundesliga-Toren in drei Jahren würde man den Linksaußen nicht vermissen, schließlich ist er einer der Topverdiener. Aber wer zahlt eine ordentliche Ablöse? Fenerbahce wird als Abnehmer gehandelt.

Schalke 04: Start in die Saisonvorbereitung unter David Wagner

Der FC Schalke 04 beginnt am heutigen Montag die Vorbereitung auf die kommende Saison. Trainer David Wagner lädt ab 15.30 Uhr in Gelsenkirchen zur ersten gemeinsamen Einheit. Noch allerdings werden einige Profis fehlen.

Alexander Nübel, Suat Serdar und Cedric Teuchert sind so unter anderem noch bei der deutschen U21, die am Sonntag das EM-Finale gegen Spanien verlor (1:2). Salif Sane ist mit dem Senegal beim Afrika Cup aktiv, Weston McKennie spielt beim Gold-Cup für die USA. Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb sind laut letzten Medienberichten vom Training ausgeschlossen.

Die Neuzugänge des FC Schalke 04

Zugang Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Ozan Kabak VfB Stuttgart 15 Millionen Euro Bernard Tekpetey SC Paderborn 2,5 Millionen Euro Jonjoe Kenny FC Everton Leihe

Schalke 04: Clemens Tönnies wiedergewählt - Kabak kommt

Der FC Schalke 04 hat am Sonntagabend seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Clemens Tönnies wurde dabei als Aufsichtsratsvorsitzender wiedergewählt. "Wir haben eine schlechte Saison gespielt, aber wir stehen nicht am Abgrund", sagte er und blickte optimistisch in die Zukunft.

Er habe "volles Vertrauen" in die neue sportliche Führung aus Sportvorstand Jochen Schneider, Trainer David Wagner, Kaderplaner Michael Reschke und Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether: "Sie werden uns aus dem Tal herausführen. Nicht morgen, nicht kommende Saison - aber bald."

Dabei mithelfen soll unter anderem Ozan Kabak. Der Innenverteidiger wurde vom VfB Stuttgart verpflichtet. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Kabak unterschrieb einen Vertrag bis 2024. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, eines der aktuell größten europäischen Talente für Schalke 04 zu gewinnen", ordnete Sportvorstand Schneider ein.