Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner schwärmt von Weston McKennie

Schalke-Trainer David Wagner hält große Stücke auf Weston McKennie und freut sich auf dessen Rückkehr. Weitere Informationen zur Verletzung von Ozan Kabak werden vor dem Trainingslager erwartet. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News: David Wagner lobt Weston McKennie

Noch ist Weston McKennie gar nicht in die Vorbereitung des FC Schalke 04 eingestiegen, Trainer David Wagner ist aber schon voll des Lobes. "Weston verkörpert mit seinem Charakter und als Spielertyp sehr viel von dem, was wir brauchen", sagte der neue S04-Trainer gegenüber dem kicker.

McKennie weilte zuletzt im Sonderurlaub, nachdem er mit den USA am Gold Cup teilgenommen hatte, wird aber am Freitag zum Team stoßen. Wagner freut sich darauf, den 20-Jährigen begrüßen zu dürfen: "Ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht viel Zeit benötigen wird, um bei uns reinzukommen."

Im Mittelfeldspieler erkennt er nicht nur einen wichtigen Allrounder für das Team, sondern spricht auch von einem "Qualitätsspieler", der das Schalker Team voranbringt. Schon unter Vorgänger Domenico Tedesco hatte McKennie sich mit seiner fleißigen Art verdient gemacht, weshalb sein Vertrag erst im Juni bis 2024 verlängert wurde.

Bundesliga-Saison 2019/20: Die Trikots der 18 Teams 1/36 Die Bundesliga-Saison 2019/20 startet am 16. August. Bereits jetzt haben die 18 Teams ihre Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Manche Ausweichtrikots wurden noch nicht veröffentlicht. Erste Leaks gibt's jedoch bereits. SPOX hat die Übersicht. 2/36 FC SCHALKE 04 - Heimtrikot 3/36 Auswärtstrikot 4/36 Ausweichtrikot (Leak) 5/36 FC BAYERN MÜNCHEN - Heimtrikot 6/36 Auswärtstrikot 7/36 Ausweichtrikot (nicht offiziell) 8/36 FC AUGSBURG - Heim- (Mi.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 9/36 WERDER BREMEN - Heimtrikot 10/36 Auswärtstrikot 11/36 BORUSSIA DORTMUND - Heimtrikot 12/36 Auswärtstrikot 13/36 Ausweichtrikot (Leak) © getty 14/36 FORTUNA DÜSSELDORF - Heimtrikot 15/36 Auswärtstrikot 16/36 Ausweichtrikot 17/36 EINTRACHT FRANKFURT - Heimtrikot 18/36 Auswärtstrikot 19/36 Ausweichtrikot 20/36 SC FREIBURG - Heim- (li.), Auswärts (M.) und Ausweichtrikot (re.) 21/36 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Heimtrikot 22/36 Auswärtstrikot 23/36 HERTHA BSC - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 24/36 TSG 1899 HOFFENHEIM - Heimtrikot 25/36 Auswärtstrikot 26/36 Ausweichtrikot 27/36 1. FC KÖLN - Heim- (M.), Auswärts- (re.) und Ausweichtrikot (li.) 28/36 RB LEIPZIG - Heim- (li.) und Auswärtstrikot (re.) 29/36 BAYER LEVERKUSEN - Heimtrikot 30/36 1. FSV MAINZ 05 - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 31/36 SC PADERBORN - Heim- (li.), Auswärts- (M.) und Ausweichtrikot (re.) 32/36 1. FC UNION BERLIN - Heimtrikot 33/36 Auswärtstrikot 34/36 Ausweichtrikot 35/36 VFL WOLFSBURG - Heimtrikot 36/36 Auswärtstrikot

Schalke 04, News: Details zur Verletzung von Ozan Kabak für Freitag erwartet

Der FC Schalke 04 erwartet am Freitag weitere Details zu den Fortschritten von Ozan Kabak. Trainer David Wagner bestätigte gegenüber dem kicker, dass es am Vormittag zu weiteren Untersuchungen kommen wird, um die Ausfallzeit des türkischen Innenverteidigers genauer zu definieren.

Kabak hatte sich bereits am zweiten Trainingstag auf Schalke verletzt und fehlt seitdem mit Beschwerden am Fuß. Er trägt einen Spezialschuh. Die Bild vermeldete zuletzt, dass der Heilungsverlauf Kabaks darauf hindeute, dass er sogar den Saisonauftakt in DFB-Pokal (10. August) und Bundesliga (17. August) verpassen könnte.

Schalke 04, Testspiele und Termine: Der Sommerfahrplan

Datum Termin 26. Juli - 03. August Trainingslager in Mittersil (Österreich) 07. Juli Testspiel gegen RW Oberhausen (3:1) 12. Juli Testspiel gegen Stadtauswahl Bottrop (20:1) 14. Juli Testspiel gegen SG Wattenscheid 09 (2:2) 19. Juli Testspiel gegen Norwich City (1:2) 23. Juli Testspiel gegen FC Twente (1:1) 29. Juli Testspiel gegen AC Bologna 2. August Testspiel gegen Alanyaspor 2. August Testspiel gegen FC Villarreal 09. - 12. August DFB-Pokal (1. Runde) gegen Drochtersen/Assel 16. - 18. August Bundesliga (1. Spieltag) bei Borussia Mönchengladbach

Schalke 04, News: Trainingslager in Österreich lässt aufatmen

Der FC Schalke 04 fährt am Freitag ins Trainingslager nach Österreich. Die Knappen rund um Trainer David Wagner können dabei personell aufatmen: Neben der Rückkehr von Weston McKennie aus dem Sonderurlaub werden auch die Verletzten Alessandro Schöpf, Mark Uth und Daniel Caligiuri wieder eingreifen.

"Ich habe die große Hoffnung, dass unsere Rekonvaleszenten in Mittersill ihre ersten Einsatzminuten bekommen und die Hoffnung, dass einige konstant in den Rhythmus kommen", zeigte sich Wagner gegenüber der WAZ erfreut. Kabak wird ebenso wie Rabbi Matonda nach Mittersill reisen - alleine schon für die Teambuilding-Maßnahmen.