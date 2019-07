FC Schalke 04, News und Gerüchte: Neuer Ärger bei Transfer von Benito Raman?

Der FC Schalke 04 kann den Transfer von Benito Raman auch weiterhin nicht als fix vermelden. Benjamin Stambouli schwärmt von Trainer David Wagner. Der AC Milan ist offenbar an Matija Nastasic interessiert.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04, News: Transfer von Benito Raman weiter nicht perfekt

Der FC Schalke 04 kann die Verpflichtung von Benito Raman weiterhin nicht bekanntgeben. Der Stürmer von Fortuna Düsseldorf scheint dieses Mal selbst das Problem zu sein. Wie die Bild berichtet, herrscht keine Einigung zwischen den Beratern Ramans und Abnehmer Schalke.

Offenbar gibt es Uneinigkeit bezüglich der Honorare für die Agenten. Das verkompliziert den Transfer noch mehr und verhindert eine Bekanntgabe. Zuletzt hatte sich Raman bereits im Dress des FC Schalke 04 ablichten lassen, sein Wechsel schien nach der Einigung mit Fortuna nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

"Er hat zwei Tage frei bekommen, seine Dinge zu regeln. Dass er jetzt noch immer da ist und im Schalke-Trikot rumläuft, kommentiere ich mal nicht", sagte Düsseldorfs Sportdirektor Lutz Pfannenstiel der Bild.

Im Zuge des Raman-Wechsels soll Bernard Tepeketey eigentlich an die Düsseldorfer verliehen werden - inklusive einer erschwinglichen Kaufoption. "Wir haben alle unsere Papiere vorbereitet, beide Transfers könnten von uns über die Bühne gehen", sagte Pfannenstiel.

Schalke 04, News: Benjamin Stambouli schwärmt von Trainer David Wagner

Der FC Schalke 04 hat nach Einschätzung von Benjamin Stambouli in David Wagner den perfekten Trainer gefunden. "Er strahlt eine positive Energie aus und vermittelt uns neue Ideen", sagte der Mittelfeldspieler auf der Vereinshomepage. Er habe ein "sehr gutes Gefühl" bezüglich des neuen Trainers.

Wagner sei zudem "sehr kommunikativ" und suche immer wieder das Gespräch mit der Mannschaft und auch einzelnen Spielern: "Der Spirit auf dem Platz war bereits in den ersten Einheiten sehr gut", fügte Stambouli hinzu.

Mit Blick zurück auf die vergangene Saison sprach Stambouli von einem "blauen Auge". Erneut solle es Schalke nicht derart ergehen: "Das Jahr sollten wir jetzt schnell abhaken. Gleichzeitig müssen wir aber auch aus unseren Fehlern lernen." Unter Domenico Tedesco und Huub Stevens wehrte sich das Team lange gegen den Abstieg.

Der Sommerfahrplan von Schalke 04

Datum Event 1. Juli Trainingsauftakt 7. Juli Testspiel: RW Oberhausen 12. Juli Testspiel: Stadtauswahl Bottrop 16.-19. Juli Trainingslager in Herzlake/Emsland 14. Juli Testspiel: Wattenscheid 09 19. Juli Norwich City 23. Juli FC Twente 26. Juli bis 3. August Trainingslager in Mittersill

Schalke 04, Gerücht: AC Milan will Matija Nastasic

Der FC Schalke 04 muss sich offenbar einer Offerte des FC Schalke 04 für Matija Nastasic erwehren. Das berichtet Sport Italia. Die Mailänder sollen eigentlich an Dejan Lovren vom FC Liverpool interessiert gewesen, dort allerdings gescheitert sein. Nun könnten sie es bei Nastasic versuchen.

Der Verteidiger ist aktuell allerdings noch bis 2022 unter Vertrag und galt zuletzt als einer der entscheidenden Spieler für die kommende Saison unter David Wagner. Bereits in den letzten Jahren hatte S04 anderen Interessenten abgesagt. Ohnehin hat Milan, wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay aus der Europa League ausgeschlossen, an finanzieller Kraft eingebüßt.