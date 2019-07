SC Paderborn gegen Athletic Bilbao LIVE: So seid Ihr beim Testspiel des Bundesligisten im TV, Stream und Liveticker dabei

Am heutigen Samstag trifft der Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn auf Athletic Bilbao. Wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bereits das achte Trainingsspiel dieses Sommers steht für den SC Paderborn an, diesmal geht es gegen Athletic Bilbao. Die Basken belegten in der vergangenen LaLiga-Saison Platz Acht.

SC Paderborn gegen Athletic Bilbao: So verfolgt Ihr das Spiel LIVE im TV und Stream

Im frei empfangbaren TV wird das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Athletic Bilbao nicht übertragen.

Es gibt allerdings die Möglichkeit, den Testkick auf dem Youtube-Kanal von Athletic Bilbao LIVE zu verfolgen.

SC Paderborn gegen Athletic Bilbao: Das Spiel im Liveticker

Auch ein Liveticker zu dem Spiel des Bundesliga-Absteigers steht leider nicht zur Verfügung.

SC Paderborn - Athletic Bilbao: Wann und wo findet das Spiel statt?

Ausgetragen wird die Partie im Energieversum Stadion in Gütersloh, welches rund 11.000 Zuschauern Platz bietet. Die Arena dient als Heimspielstätte des FC Gütersloh sowie als Ausweichspielstätte des FSV Gütersloh 2009, der seit 2012 seine Heimspiele in der Tönnies-Arena austrägt.

Der Anpfiff des Testkicks zwischen dem SC Paderborn und Athletic Bilbao ist für 17:00 Uhr geplant.

SC Paderborn - Athletic Bilbao: Der erste Härtetest für den Bundesligisten

Die Basken, die in ihrer LaLiga-Geschichte noch nie abgestiegen sind und bereits satte 24 Mal den spanischen Pokal gewinnen konnten, belegten in der vergangenen Saison den achten Platz in der heimischen Liga und werden dementsprechend ein harter Brocken für den SC Paderborn.

Über Spaniens Grenzen hinaus kennt man Athletic Bilbao vor allem deshalb, weil der Klub dafür bekannt ist einerseits nur baskische Spieler zu verpflichten und andererseits bei eventuellen Weiterverkäufen ein unangenehmer Verhandlungspartner sein zu können.

Stets besteht der viermalige spanische Meister dabei auf die Ausstiegsklauseln seiner Spieler. Auch der FC Bayern musste dies bereits erfahren, als er Javi Martinez verpflichtete.

