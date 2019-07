RB Leipzig gegen Stade Rennes heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Der RB Leipzig trifft heute in seinem dritten Vorbereitungsspiel auf Ligue-1-Klub Stade Rennes. Wo die Partie live im TV und Livestream mitzuverfolgen ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX

Im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung treffen die Roten Bullen am heutigen Freitag auf Stade Rennes, die in der französischen Ligue 1 beheimatet sind. Nach zwei Spielen in der Vorbereitung, jeweils ein Sieg und eine Niederlage, heißt es für die Leipziger: Back to the Roots.

Das Spiel wird nämlich nicht in Leipzig, sondern im 15 km entfernten Markranstädt ausgetragen. Dem Ort, an dem RB vor zehn Jahren sein erstes Spiel ausgetragen hat.

RB Leipzig - Stade Rennes: Anpfiff und Austragungsort

Das Testspiel wird im Stadion am Bad in Markranstädt ausgetragen. Das Stadion hat eine Kapazität von 5.500 Plätzen. Angepfiffen wird das Match um 18 Uhr.

RB Leipzig - Stade Rennes: Das Testspiel im Livestream

Das Deutsch-Französische Test-Duell wird leider nicht im Free-TV übertragen. Leipzig-Fans müssen trotzdem nicht traurig sein, denn es gibt eine andere Möglichkeit das Spiel kostenlos und live zu sehen.

Der MDR hat die Rechte am Spiel ergattert und zeigt es ab 18 Uhr live im Online-Stream live und ohne versteckte kosten.

RB Leipzig - Stade Rennes: Das Testspiel im Check

Die Leipziger hatten in der Vorbereitungsphase bereits zwei Tests. Am 12. Juli verloren die Roten Bullen mit 1:4 gegen Zürich, eine Woche später gelang ein 3:2-Sieg gegen Galatasaray.

So richtig reinkommen können die Leipziger gegen Rennes also rein faktisch nur mit einem Sieg. Den Pflichtspielauftakt hat RB am 11. August gegen den VfL Osnabrück im DFB-Pokal. Sieben Tage später trifft die Elf von Julian Nagelsmann auf Bundesliga-Neuling Union Berlin.

So oder so: Das Testspiel gegen Stade Rennes wird RB Leipzig nutzen wollen, um nochmal einige Experimente vorzunehmen. Großes Ziel ist natürlich eine erfolgreiche Champions-League-Saison und wer weiß, vielleicht schielen die Sachsen ja sogar mit einem Auge auf die Meisterschaft.

RB Leipzig: Der Sommerfahrplan

Bevor es für RB Leipzig gegen den VfL Osnabrück im DFB-Pokal so richtig losgeht, stehen mit dem Spiel gegen Stade Rennes und einem weiteren Test gegen Aston Villa noch zwei wichtige Tests im Rahmen der Saisonvorbereitung auf dem Programm.