RB Leipzig gegen Galatasaray heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Seefeld trifft RB Leipzig auf Galatasaray Istanbul. Wo und und wann ihr das Testspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät euch SPOX.

Beim Debüt von Trainer Julian Nagelsmann hagelte es im ersten Testspiel der Vorbereitung eine 1:4-Niederlage gegen den FC Zürich. "Das Ergebnis ist nicht so, wie wir und das vorgestellt haben", sagte der 31-Jährige nach der Partie. Nichtsdestotrotz sei das Ergebnis letzlich "sekundär" und das Spiel eine "gute Erfahrung" für seine jungen Spieler. Gegen Galatasaray will Nagelsmann, der das Amt von Ralf Rangnick übernommen hat, nun die "teilweise guten Ansätze" in einen Sieg ummünzen.

RB Leipzig - Galatasaray: Anstoß und Austragungsort

Der Testkick zwischen den Roten Bullen und Galatasaray wird am heutigen Freitag, den 19. Juli, um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Tivoli-Stadion in der österreichischen Stadt Innsbruck.

Noch bis zum 20. Juli befinden sich die Sachsen in Österreich, ehe die Trainingszelte abgebaut werden und vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am 11. August zwei weitere Testkicks auf dem Programm stehen.

RB Leipzig vs. Galatasaray heute live: TV-Übertragung und Livestream



Wie bereits das Testspiel gegen Zürich wird die Partie gegen Galatasaray nicht im Fernsehen zu sehen sein - weder im Free- noch im Pay-TV.

Allerdings sorgt RB Leipzig selbst für Live-Bilder aus Innsbruck. Der Verein zeigt das Spiel live und in voller Länge auf YouTube, womit die komplette Übertragung kostenfrei abrufbar ist. Spätestens zum Anpfiff um 18 Uhr wird der Livestream abrufbar sein.

RB Leipzig, Sommerfahrplan: Die Termine im Überblick

Neben der Partie gegen den amtierenden türkischen Meister Galatasaray stehen gegen Stade Rennes und Aston Villa zwei weitere Testspiele auf dem Programm.

Acht Tage nach der Begegnung gegen Aston Villa, welche in der Red-Bull-Arena ausgetragen wird, kommt es am 11. August zum ersten Pflichtspiel der Saison. Dann treffen die Roten Bullen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den VfL Osnabrück.

Datum Ereignis 05. Juli 2019 Trainingsauftakt | Laktattest 08. Juli 2019 Öffentlicher Trainingsauftakt 12. Juli 2019 Testspiel gegen FC Zürich (1:4) 14. - 20 Juli 2019 Trainingslager in Seefeld/Österreich 19. Juli 2019 Testspiel gegen Galatasaray 26. Juli 2019 Testspiel gegen Stade Rennes 03. August 2019 Testspiel gegen Aston Villa 11. August 2019 1. Runde DFB-Pokal gegen Osnabrück 18. August 2019 1. Bundesliga-Spieltag gegen Union Berlin

Bundesliga: Paarungen des 1. Spieltags in der Übersicht

