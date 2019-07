RB Leipzig gegen FC Zürich heute live im TV und Livestream

Gleich sechs Bundesligisten testen am heutigen Freitag. Neben dem BVB, bestreiten die Profis von RB Leipzig heute ihr erstes Testspiel. Zu Beginn der Testspielphase bekommen es die Roten Bullen mit einem Erstligisten zutun. Und treffen auf den Schweizer Erstligisten FC Zürich. SPOX liefert im Vorfeld der Partie alle Spieldaten und versorgt euch mit allen Infos rund um die Live-Berichterstattung.

Julian Nagelsmann fiebert den bevorstehenden Saison-Herausforderungen mit Freude entgegen. Besonders in der Champions League will der 31-Jährige etwas reißen: "Ich will nicht nur Spiele gewinnen, sondern etwas Größeres, es wäre schön, mal etwas Blechernes zu holen, etwas aus Metall."

RB Leipzig gegen FC Zürich: Alle Daten zum Spiel im Vorfeld

Das anstehende Testspiel zwischen Leipzig und Zürich ist gleichzeitig der allererste direkte Vergleich beider Teams. Bislang kam es weder zu direkten Aufeinandertreffen auf Testspiel-Ebene, noch im Rahmen von Europapokal-Wettbewerben.

Anpfiff des heutigen Testduells ist im um 18 Uhr. Die Partie findet in Leipzig, genauer auf dem RB-Trainingszentrum Platz 1, statt. Im Stadion am Cottaweg trägt sonst die 2. RB-Mannschaft ihre Heimspiele aus. In die Spielstätte passen insgesamt 3.000 Zuschauer.

RB Leipzig - FC Zürich live: Das Testspiel heute im LIVESTREAM

Wie der Großteil aller Testspiele wird auch das heutige Testduell zwischen Leipzig und Zürich nicht im Fernsehen zu sehen sein. Weder das Free-TV noch das Pay-TV hat sich Live-Rechte für die anstehende Testbegegnung gesichert.

Stattdessen sorgt der Verein selbst für Live-Spielbilder aus Leipzig. Die Live-Begegnung strahlt RB Leipzig in voller Länge via YouTube aus, womit die komplette Übertragung kostenfrei abrufbar ist. Über den genauen Beginn der Live-Berichterstattung ist bislang noch nichts bekannt. Jedoch sollte die YouTube-Übertragung spätestens ab 18 Uhr abrufbar sein.

RB Leipzig, Vorbereitung: Trainingslager und Testspiele im Überblick

Bei einer Reihe von Erstligisten ist der Terminkalender in Bezug auf Testspiele äußerst straff durchgeplant. Anders beim RB Leipzig: Vor Saisonbeginn bestreiten die Leipziger lediglich drei Vorbereitungsspiele, wobei es alle drei Tests in sich haben. Weder Zürich, noch Stade Rennes oder Aston Villa können als "Kanonenfutter" abgetan werden.

Nach dem Testspiel-Duell vor heimsicher Kulisse gegen Zürich dürfen die RB-Profis im österreichischen Seefeld (Tirol) schwitzen. Dort schlägt das Profi-Team von RB Leipzig, ab dem 14. Juli, sein Trainingslager auf.

Datum/Uhrzeit Event 5. Juli Trainingsauftakt in Leipzig 12. Juli, 18 Uhr Testspiel: RB Leipzig - FC Zürich 26. Juli, 18 Uhr Testspiel: RB Leipzig - Stade Rennes 3. August, 15.30 Uhr Testspiel: RB Leipzig - Aston Villa 3. August Saisoneröffnung

Rasen Ballsport Leipzig: Transfers, Zu- und Abgänge

Der bislang teuerste Sommer-Neuzugang kommt vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg. Den 20-jährigen Hannes Wolf ließen sich die Roten Bullen 12 Millionen Euro kosten. Außerdem verpflichtete Leipzig das brasilianische Linksverteidiger-Talent Luan Candido aus der U20-Auswahl der SE Palmeiras.

Bisherige Zugäne des RB Leipzig im Sommer 2019:

Spieler Position Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablösesumme Hannes Wolf Offensives Mittelfeld RB Salzburg c 12,00 Mio. € Luan Cândido Linker Verteidiger Palmeiras U20 RB Leipzig 8,00 Mio. € Niclas Stierlin Defensives Mittelfeld RB Leipzig U19 RB Leipzig - Frederik Jäkel Innenverteidiger RB Leipzig U19 RB Leipzig - Fabrice Hartmann Rechtsaußen RB Leipzig U19 RB Leipzig -

Bisherige Abgäne des RB Leipzig im Sommer 2019:

Spieler Position Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablösesumme Bruma Linksaußen RB Leipzig PSV Eindhoven 15,00 Mio. € Julian Krahl Torwart RB Leipzig 1.FC Köln ablösefrei Marius Müller Torwart RB Leipzig FC Luzern ? Emile Smith Rowe Linkes Mittelfeld RB Leipzig Arsenal U23 Leih-Ende

