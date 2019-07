Manuel Gräfe sieht "Qualitätsproblem" im Schiedsrichterwesen

Bundesliga-Referee Manuel Gräfe macht sich Sorgen um das Schiedsrichterwesen in Deutschland. "Wir haben in den letzten Jahren ein Qualitätsproblem bekommen aufgrund von Defiziten im Bereich Führung, im Bereich Professionalisierung, im Bereich Entwicklung", sagte der Berliner am Freitag bei der 11FREUNDE Meisterfeier in Köln.

Direkte Folge sei die zuletzt lauter werdende Kritik an den Unparteiischen: "Wenn die Leistung in Gänze in den Keller rauscht und dann die Medien auf so etwas warten, dann kommt eines zum anderen."

Gräfe vermisst nicht zuletzt in den Verbänden den Willen zu einem schnellen Handeln. "Ich glaube, dass wir in manchen Bereichen nicht professionell und nicht leistungsorientiert genug sind. Da müsste viel mehr passieren, mir persönlich geht das zu langsam. Ich habe hinter den Kulissen beim DFB versucht, viel zu bewirken. Aber das ist ein Verband, und da geht manches etwas schwieriger", sagte Gräfe.

Der geplanten Einführung von Gelbsperren für Trainer blickt Gräfe entspannt entgegen. "Ich kann nur beruhigen. Es wird sich nichts groß ändern, außer dass Signalfarben gezeigt werden. Es wird nicht so hysterisch", sagte er: "Wir haben jetzt bestimmt, wofür es Gelb oder Rot gibt. Jetzt ist es kategorisiert, das ist ja auch ein Vorteil."

Alle Infos zur Regel-Revolution: Was sich beim Handspiel ändert © getty 1/15 Die 133. Generalversammlung des International Football Association Board (IFAB) hat zum 1. Juni Regelanpassungen beschlossen. Die Frauen-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) ist das erste Turnier, bei dem sie angewendet werden. © getty 2/15 Die UEFA führt sie bei ihren Wettbewerben allerdings erst zum 25. Juni ein - zur Vor-Qualifikation zur Champions League. Ein Überblick über die Änderungen: © getty 3/15 HANDSPIEL: 1. Künftig darf kein Tor mehr mit der Hand/dem Arm erzielt werden, auch nicht unabsichtlich (gilt nur für die Offensive). Selbiges gilt für die Vorbereitung eines Tores oder einer Torchance: Es ist unabhängig von der Absicht abzupfeifen. © getty 4/15 2. Die unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche wird in den Regeltext aufgenommen, bleibt aber im Ermessen des Schiedsrichters. Hält ein Spieler die Arme über Schulterhöhe, geht er ein "Risiko" ein und wird entsprechend bestraft - selbst bei Grätschen. © getty 5/15 3. Wird der Ball unmittelbar vorher abgefälscht (auch vom betreffenden Spieler), dass keine ausreichende Reaktionszeit gegeben ist, ist ein Handspiel nicht zu bestrafen (außer 1. oder 2). Nicht bestraft wird, wenn er sich im Fallen auf dem Boden abstützt. © getty 6/15 MAUER: Das Ende der Ellenbogengesellschaft: keine Rangeleien mehr, kein Auf-die-Füße-treten. Denn stellt die verteidigende Mannschaft eine Mauer aus drei oder mehr Spielern, muss fortan jeder Gegenspieler mindestens einen Meter Abstand halten. © getty 7/15 Bei Freistößen im eigenen Strafraum (oder Abstößen) ist der Ball nach Berührung sofort im Spiel, er muss nicht den Strafraum verlassen. © getty 8/15 SCHIEDSRICHTERKONTAKT: "Der Schiedsrichter ist Luft" gilt nicht mehr. Lenkt ein Referee den Ball derart ab, dass der Ballbesitz wechselt, ein "viel versprechender Angriff beginnt" oder gar der Ball im Tor liegt, wird mit Schiedsrichterball fortgesetzt. © getty 9/15 SCHIEDSRICHTERBALL: Den "alten" Schiedsrichterball gibt es nicht mehr. Künftig erhält das Team den Ball, das ihn zuletzt berührt hatte (nicht innerhalb des Strafraums, dort erhält der Torhüter den Ball). Gegenspieler müssen vier Meter Abstand halten. © getty 10/15 TRAINERTEAM: Künftig werden auch Teamoffiziellen Karten gezeigt. Gelb als Verwarnung, Rot zum Beispiel, wenn ein Trainer den Innenraum verlassen muss. © getty 11/15 Interessant: Ist der Übeltäter nicht ausfindig zu machen, wird stattdessen jener "Senior official" bestraft, der sich in der Coaching-Zone aufhält. Ergo: der Trainer. Er hat für Ruhe unter seinen Untergebenen zu sorgen. © getty 12/15 AUSWECHSLUNG: Künftig gilt: Spieler haben das Feld an der nächstgelegenen Auslinie zu verlassen. Folge: weniger Zeitspiel, zügigere Fortsetzung. © getty 13/15 ELFMETER: Der Torhüter darf sich beim Elfmeter nicht an den Pfosten lehnen oder an die Latte hängen, denn diese darf er nicht berühren. © getty 14/15 Die wichtigere Änderung: Im Moment der Ausführung muss mindestens ein Fuß Kontakt zur Torlinie haben (nicht: beide). Denkbar wäre also ein Ausfallschritt in Richtung des Schützen. © getty 15/15 ANSTOSS: Wer den Münzwurf gewinnt, darf künftig (wie bisher auch) die Seite wählen - ODER den Anstoß.

Manuel Gräfe beruhigt Trainer wegen Gelbsperren

Viele Bundesliga-Trainer stehen der geplanten Neuerung dagegen weiter kritisch gegenüber. "Ich bin froh, dass das verschoben worden ist. Das hätte unsere Arbeit stark beeinflusst, wenn wir nach drei Gelben Karten die Mannschaft nicht mehr betreuen könnten", sagte Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf: "Natürlich gab es immer mal Unstimmigkeiten. Aber dann kam der Schiedsrichter und hat gesagt, dass man ruhig sein soll", sagte Funkel.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic bleibt derweil ähnlich wie Gräfe entspannt. "Alle sind dazu gefragt worden, auch wir Manager. Ich glaube nicht, dass sofort Gelbe Karten gezeigt werden, wenn man von der Bank aufspringt. Die Schiedsrichter sind schon angehalten, Fingerspitzengefühl zu zeigen. Aber man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt", sagte Bobic.