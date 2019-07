Mainz 05 heute live: Alle Infos zum Testspiel gegen den SV Gonsenheim

Am heutigen Samstag tritt der FSV Mainz 05 in einem Testspiel gegen den Mainzer Ortsbezirk SV Gonsenheim an. Infos, ob die Partie im TV und Livestream übertragen wird, gibt es hier.

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Auftritt des Bundesligisten.

Mainz 05 gegen den SV Gonsenheim heute live: Wird das Testspiel übertragen?

Wie bereits der Testspiel-Auftakt gegen die Fupa-Allstars Rheinhessen (12:0) und die Partie gegen die SF Eisbachtal (9:0) ist auch das Spiel gegen den SV Gonsenheim nicht im TV oder Livestream zu sehen.

FSV Mainz 05 vs. SV Gonsenheim: Termin, Austragungsort, Eckdaten

Das Testspiel des FSV gegen den Oberligisten SV Gonsenheim findet am heutigen Samstag um 17 Uhr statt. Austragungsort ist die Bezirkssportanlage im Mainzer Stadtteil Bretzenheim.

Anlass des Freundschaftsspiels ist das 100-jährige Vereinsjubiläum des SVG. Aufgrund der Rahmenbedingungen kann die Begegnung nicht auf der Gonsenheimer Waldsportanlage ausgetragen werden.

Der Trainer des Oberligisten hat eine klare Vorgabe für das Spiel - keine Grätschen: "Im Training haben wir Grätschverbot, und auch gegen die 05er will ich keine Grätschen sehen, wir gehen gut in die Zweikämpfe, aber niemand soll sich verletzen", erklärte Christian Jüllig.

© getty

Mainz 05, Sommerfahrplan; Trainingslager, Testspiele, Turniere

Nach dem Test gegen Gonsenheim geht es für den FSV in ein einwöchiges Trainingslager an den Chiemsee. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt steigt gegen Metz.

Datum/Uhrzeit Event 30. Juni Trainingsauftakt 15. bis 22. Juli Trainingslager in Grassau am Chiemsee 10. Juli, 18.30 Uhr Testspiel: FSV Mainz 05 - SF Eisbachtal (9:0) 13. Juli, 17.00 Uhr Testspiel: SV Gonsenheim - FSV Mainz 05 21. Juli, 16.00 Uhr Testspiel: FSV Mainz 05 - Jahn Regensburg 27. Juli ab 12.00 Uhr Opel-Cup: Mit FC Everton und FC Sevilla 03. August, 11.00 Uhr und 13.30 Uhr Testspiel-Doppelpack: FC Metz - FSV Mainz 05

Mainz 05, Bundesliga und DFB-Pokal: Termine, Gegner

Der FSV startet mit einem Pokal-Derby beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison. Eine Woche später gastieren die Mainzer am 1. Spieltag der Bundesliga beim SC Freiburg.