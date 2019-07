FC Bayern live beim ICC: Arsenal FC gegen FCB heute Nacht im Livestream und TV

Der FC Bayern München startet heute Nacht in den International Champions Cup (ICC). Gegner zum Start ist der englische Topklub Arsenal FC um die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi. Alles Wichtige zum Spiel, und wo Ihr den Testkick live im LIVE-STREAM schauen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch 2019 nimmt der FC Bayern am prestigeträchtigen International Champions Cup teil. Der Wettbewerb wird wie gehabt auf drei verschiedenen Kontinenten ausgetragen, der FC Bayern tritt allerdings lediglich in drei Städten in den USA an. Zum Start der US-Tour des FC Bayern geht es nach Los Angeles, wo das Team auf die Gunners trifft, gegen die man schon zahlreiche Male in der Champions League (erfolgreich) antrat.

ICC: Arsenal gegen den FC Bayern heute Nacht live in TV und Livestream

Streng genommen spielen die Bayern gegen die Gunners natürlich nicht in Los Angeles, sondern in Carson. Im dortigen Dignity Health Sports Park steigt das Duell der zwei Topklubs. Es ist die Heimstätte der Los Angeles Galaxy um Zlatan Ibrahimovic sowie das temporäre zuhause der Los Angeles Chargers aus der NFL.

Anpfiff ist in der Nacht zum Donnerstag ab 5 Uhr (MESZ). Zu sehen ist das Spiel auf mehreren Wegen. Zum einen zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie und steigt pünktlich um 5 Uhr morgens mit den Kommentatoren Uli Hebel und Ralph Gunesch ein.

Außerdem gibt es die Begegnung auf live auf dem Sportsender Sport1, der zudem einen Livestream der Partie anbietet.

FC Bayern gegen Arsenal im LIVE-TICKER

Wer um 5 Uhr morgens schon unterwegs ist und nicht live schauen kann, dem sei zudem der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Auch so verpasst Ihr keine wichtigen Momente des Spiels.

FC Bayern München beim ICC: Spielplan und Termine

Außer den Bayern treten natürlich noch zahlreiche weitere europäische Topklubs beim ICC an. Darunter Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin. Den kompletten Spielplan findet Ihr hier: