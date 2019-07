Fortuna Düsseldorf gegen SV Sonsbeck heute live: Alle Infos zum Testspiel und der F95-Sommerfahrplan

Fortuna Düsseldorf befindet sich seit Ende Juni in den Vorbereitungen auf die Bundesliga-Saison 2019/20 und bestreitet am heutigen Donnerstag sein drittes Testspiel. SPOX verrät euch, wo ihr den Testkick gegen den SV Sonsbeck heute live verfolgen könnt und zeigt euch den Sommerfahrplan der Fortuna.

Im Rahmen des Trainingslagers in Wiesensee absolvierte Fortuna Düsseldorf bereits zwei Testspiele. Gegen den RSV 1819 Weyer gewannen die Rheinländer 14:0, gegen die Sportfreunde Siegen mit 6:0. Inzwischen ist die Mannschaft wieder auf das heimische Trainingsgelände zurückgekehrt.

Fortuna Düsseldorf beim SV Sonsbeck heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf wird nicht live im TV zu sehen sein. Wie schon gegen die Sportfreunde Siegen überträgt Fortuna Düsseldorf das Duell allerdings im Livestream auf Facebook und YouTube.

Die Fortuna hatte selbiges bereits schon beim ersten Testkick gegen Weyer vor. Kurz vor Beginn kam aber die schlechte Nachricht auf Twitter: "Aufgrund der schlechten Upload-Geschwindigkeit muss der YouTube-Stream leider entfallen." Bleibt zu hoffen, dass die F95-Fans das Spiel gegen den SV Sonsbeck dieses Mal live verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf beim SV Sonsbeck heute im Liveticker

Die wichtigsten Geschehnisse auf dem Platz teilt Fortuna Düsseldorf via Twitter mit. Alle Tore, Wechsel sowie Infos zur Aufstellung sind dort zu finden.

Foruna Düsseldorf - SV Sonsbeck: Anstoß und Austragungsort

Planmäßig soll das Testspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SV Sonsbeck, der sein 100-jähriges Jubiläum feiert, um 19 Uhr angepfiffen werden. Gespielt wird in der Heimspielstätte des Landesligisten, dem Willy-Lemkens-Sportpark.

Das Stadion liegt im rund 70 Kilometer nordwestlich von Düsseldorf gelegenen Sonsbeck. Der Eintritt für Erwachsene kostet zehn Euro, Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt.

© getty

Fortuna Düsseldorf: Sommerfahrplan im Überblick

F95 ist bereits am 30. Juni ins Training eingestiegen, um sich auf die Saison 2019/20 vorzubereiten. Nach dem Trainingslager in Wiesensee und einem kurzen Aufenthalt in Düsseldorf folgt eine Reise in die österreichische Gemeinde Maria Alm.

Datum/Uhrzeit Programm 30. Juni Trainingsauftakt 1. Juli Trainingslager Wiesensee 4. Juli Testspiel beim RSV 1819 Weyer 8. Juli Rückfahrt Wiesensee + Testspiel bei den Sportfreunden Siegen 11. Juli/19 Uhr Testspiel beim SV Sonsbeck 17. - 26. Juli Trainingslager Maria Alm 20. Juli/15 Uhr Testspiel gegen Istanbul BB 24. Juli Testspiel gegen Rayo Vallecano (noch offen) 26. Juli Rückfahrt Maria Alm 3. August/15 Uhr Testspiel gegen Eibar (noch offen) 6. August/18 Uhr Testspiel beim VfL Benrath 9.-12. August 1. Runde DFB-Pokal gegen FC 08 Villingen

Bundesliga-Start: Die ersten Spieltage von Fortuna Düsseldorf

Ein leichtes Auftaktprogramm sieht anders aus. Zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2019/20 bekommt es Fortuna Düsseldorf gleich mit Werder Bremen zutun.

Danach folgt ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Mit Frankfurt, Wolfsburg und Gladbach stehen zudem weitere Partien gegen Vereine an, die sich in der abgelaufenen Saison allesamt für Europa qualifiziert haben.